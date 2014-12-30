به گزارش خبرگزاری مهر، محمد سالاری رئیس کمیسیون اجتماعی و شهرسازی شورا گفت: از عدم تخصیص اعتبارات به معاونت شهرسازی و معماری انتقاد کرد و گفت: تا کنون کمتر از 20 درصد بودجه تخصیص داده نشده است.

وی با اشاره به اینکه 10 ماه از طرح آیین‌نامه ضوابط نما می‌گذرد و مسئولین امر در 10 ماه پیش عنوان کردند، گفت: این لایحه ضوابط نما آماده است اما تا کنون ارائه نشده است.

عضو شورای شهر تهران اضافه کرد: قرار بود که تمامی پرونده‌های کمیسیون ماده 5 ابتدا به کمیسیون‌های مربوطه شورا اجرا شود اما تا کنون این مهم محقق نشده است.

سالاری همچنین در انتقاد به عدم اضافه‌کردن نام ری و تجریش به شورا گفت: مقرر شده بود شورای شهر تهران به شورای اسلامی شهر تهران،‌ ری و شمیرانات تغییر نام دهد، اما این مهم تاکنون محقق نشده است.