به گزارش خبرگزاری مهر، محمد سالاری رئیس کمیسیون اجتماعی و شهرسازی شورا گفت: از عدم تخصیص اعتبارات به معاونت شهرسازی و معماری انتقاد کرد و گفت: تا کنون کمتر از 20 درصد بودجه تخصیص داده نشده است.
وی با اشاره به اینکه 10 ماه از طرح آییننامه ضوابط نما میگذرد و مسئولین امر در 10 ماه پیش عنوان کردند، گفت: این لایحه ضوابط نما آماده است اما تا کنون ارائه نشده است.
عضو شورای شهر تهران اضافه کرد: قرار بود که تمامی پروندههای کمیسیون ماده 5 ابتدا به کمیسیونهای مربوطه شورا اجرا شود اما تا کنون این مهم محقق نشده است.
سالاری همچنین در انتقاد به عدم اضافهکردن نام ری و تجریش به شورا گفت: مقرر شده بود شورای شهر تهران به شورای اسلامی شهر تهران، ری و شمیرانات تغییر نام دهد، اما این مهم تاکنون محقق نشده است.
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