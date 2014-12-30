فراخوان طراحی تمبر به مناسبت میلاد حضرت رسول (ص) اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت پست جمهوری اسلامی ایران با همکاری شورای عالی تمبر به منظور بهره مندی از ظرفیت ها و خلاقیت های فرهیختگان هنری فراخوان سراسری طراحی تمبرهای مناسبتی را اعلام کرد.

فراخوان تمبر برای چهار موضوع " میلاد حضرت رسول"، "سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی"، " نوروز 1394" و " روز کودک" اعلام شده است.

هدف از برگزاری این فراخوان تنوع بخشی به تمبرهای پستی و گسترش فرهنگ تمبر و تمبر شناسی است و علاقمندان باید فایل‌های گرافیکی خود را علاوه بر سایزهای تعیین شده به صورت لایه باز (PSD ) و در قطع A4 با رزولوشن 600dpi به بالا در قالب لوح فشرده به آدرس تهران، خیابان کارگر جنوبی،چهار راه لشکر،ساختمان مرکز مکانیزه پست، اداره کل مهندسی عملیات پستی، اداره تمبر ارسال کنند.

براساس اعلام شرکت پست، اولویت انتخاب طرح ها با آثار کار با دست نظیر آبرنگ، گواش و مدادرنگی است، به طرح ها و آثار برگزیده جوایز ارزنده ای اهدا می شود و به عنوان تمبر یادبود منتشر خواهد شد.