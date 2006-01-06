كارگاه ايمن سازي ساختمان هاي بنايي - آجري و خشتي برگزار شد

به گزارش گروه دانشگاهي "مهر"، هدف از اين كارگاه تبادل نظر متخصصان برجسته كشور جهت تدوين راهكارهاي ساده براي مقاوم سازي و ايمن سازي ساختمان هاي آجري غيرمسلح و خشتي رايج در مناطق روستايي و شهرهاي كوچك بود.
در اين كارگاه دو روزه مشكلات و كاستي ها و ارائه راهكارهاي عملي براي رفع مشكلات و بهبود شرايط مورد بحث قرار گرفت.
اين كارگاه با مشاركت پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله و فرهنگستان علوم و با حضور 30 تن از اساتيد برجسته دانشگاه هاي تربيت مدرس، صنعتي شريف، اميركبير، خواجه نصيرالدين طوسي، تهران، صنعتي اصفهان، علم و صنعت، شيراز و مركز تحقيقات ساختمان و مسكن برگزار شد.
كارگاه ايمن سازي ساختمان هاي بنايي - آجري و خشتي 14 و 15 دي با حضور تعدادي از متخصصان برجسته كشور در سالن جلسات پژوهشگاه زلزله برگزار شد.
به گزارش گروه دانشگاهي "مهر"، هدف از اين كارگاه تبادل نظر متخصصان برجسته كشور جهت تدوين راهكارهاي ساده براي مقاوم سازي و ايمن سازي ساختمان هاي آجري غيرمسلح و خشتي رايج در مناطق روستايي و شهرهاي كوچك بود.
کد مطلب 245272
نظر شما