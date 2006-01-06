كارگاه ايمن سازي ساختمان هاي بنايي - آجري و خشتي برگزار شد

به گزارش گروه دانشگاهي "مهر"، هدف از اين كارگاه تبادل نظر متخصصان برجسته كشور جهت تدوين راهكارهاي ساده براي مقاوم سازي و ايمن سازي ساختمان هاي آجري غيرمسلح و خشتي رايج در مناطق روستايي و شهرهاي كوچك بود.



در اين كارگاه دو روزه مشكلات و كاستي ها و ارائه راهكارهاي عملي براي رفع مشكلات و بهبود شرايط مورد بحث قرار گرفت.



اين كارگاه با مشاركت پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله و فرهنگستان علوم و با حضور 30 تن از اساتيد برجسته دانشگاه هاي تربيت مدرس، صنعتي شريف، اميركبير، خواجه نصيرالدين طوسي، تهران، صنعتي اصفهان، علم و صنعت، شيراز و مركز تحقيقات ساختمان و مسكن برگزار شد.