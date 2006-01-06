  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۶ دی ۱۳۸۴، ۱۴:۳۷

در پژوهشگاه زلزله :

كارگاه ايمن سازي ساختمان هاي بنايي - آجري و خشتي برگزار شد

كارگاه ايمن سازي ساختمان هاي بنايي - آجري و خشتي 14 و 15 دي با حضور تعدادي از متخصصان برجسته كشور در سالن جلسات پژوهشگاه زلزله برگزار شد.

به گزارش گروه دانشگاهي "مهر"، هدف از اين كارگاه تبادل نظر متخصصان برجسته كشور جهت تدوين راهكارهاي ساده براي مقاوم سازي و ايمن سازي ساختمان هاي آجري غيرمسلح و خشتي رايج در مناطق روستايي و شهرهاي كوچك بود.

در اين كارگاه دو روزه مشكلات و كاستي ها و ارائه راهكارهاي عملي براي رفع مشكلات و بهبود شرايط مورد بحث قرار گرفت.

اين كارگاه با مشاركت پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله و فرهنگستان علوم و با حضور 30 تن از اساتيد برجسته دانشگاه هاي تربيت مدرس، صنعتي شريف، اميركبير، خواجه نصيرالدين طوسي، تهران، صنعتي اصفهان، علم و صنعت، شيراز و مركز تحقيقات ساختمان و مسكن برگزار شد.

کد مطلب 245272

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها