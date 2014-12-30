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۹ دی ۱۳۹۳، ۱۵:۲۶

اجرای اثر هنرمند ایرانی در بزرگداشت «فیلیپ گلاس»

اجرای اثر هنرمند ایرانی در بزرگداشت «فیلیپ گلاس»

قطعه‌ «پژواک» اثر مرتضی شیرکوهی در بزرگداشت فیلیپ گلاس آهنگساز مشهور فرانسوی اجرا خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این بزرگداشت با عنوان «Glass worlds» در چند کشور توسط «نیکولاس هروات» پیانیست مشهور فرانسوی که پایه‌گذار این برنامه نیز بوده، اجرا شده و قرار است در چند کشور دیگر هم ادامه یابد. پیش از این، قطعه «پژواک» در سالن Palais de Tokyo پاریس در بزرگداشت فیلیپ گلاس اجرا شده بود.

این برنامه قرار است در 31 دسامبر 2014 برابر با 10 دی 93 در «کی‌یف» پایتخت اوکراین برگزار شود.

قطعه‌ «پژواک» موومان دوم سونات از آلبوم «آکادمیک» اثر مرتضی شیرکوهی است که توسط «راوی آذر کیمیا» منتشر شده است.

کد مطلب 2452721
علیرضا سعیدی

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