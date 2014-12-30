به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی رامین بعدازظهر سه شنبه در مراسم بزرگداشت ۹ دی روز بصیرت، در مهدیه نیشابور، با این اعتقاد که اهمیت این روز را نمیتوان شناخت مگر اینکه بدانیم چه فتنهای در این ایام خاموش شد، اضافه کرد: ۴۰ میلیون نفر مسلمان ایرانی سال ۸۸ پای صندوقهای رای آمدند و خدمات زیادی ارائه شد و مردم هم ۲۵ میلیون رای به یک نفر و ۱۵ میلیون رای به سه نفر دیگر رای دادند.
وی گفت: در حالی که هنوز جمعآوری رای صندوقها تمام نشده بود فردی میآید اعلام میکند که من با آمار بالا و با فاصله زیاد رای آورده ام که این یکی از نقاط فتنه است.
معاون سابق مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت نهم ادامه داد: عوامل فتنه در هشت ماه بهگونهای عمل کردند که داشت ریشههای جمهوری اسلامی را میسوزاند؛ البته فتنه در مقطعی از ۱۸ تیر ۷۸ آغاز شد و ۲۳ تیر ۷۸ با حضور مردم آن فتنه خاموش شد.
وی با بیان اینکه فتنهگران از داخل و خارج سرمایهگذاریهای عجیب برای نابودی انقلاب کردند، عنوان کرد: محاصره اقتصادی از فتنه ۸۸ شروع شد و ما هزاران میلیارد دلار از این فتنه ضرر کردیم؛ حیثیت ما در جهان مخدوش شد و هزینه زیادی دادیم.
معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت نهم ادامه داد: البته دشمن هم در این صحنه صدمه خورده است طوری که دشمن تمام نیروهایی را که در طول انقلاب ساخته و پرداخته و مدیریت کرده بود سوزاند الان هم باید ۳۰ سال مهرهبازی کند تا بتواند در آینده توطئهپردازی کند.
این تحلیلگر سیاسی با بیان اینکه جنبش ۹۹ درصدی و بیداری اسلامی فرصت عظیمی بود که از دست ما رفت، تصریح کرد: بعد از ۹ دی دولت دهم دچار اشتباه فاحش شد و عقبنشینی کرد.
رامین تاکید کرد: در فتنه ۸۸ بیگانگان باورشان نمیشد که رهبر شما این طور صحنه منطقه را مدیریت کند، مردم در ۹ دی دست نایب امام زمان(عج) را برای مدیریت صحنه جهانی باز کردند تا جایی که الان با اشاره مقام معظم رهبری حدود ۲۰ میلیون نفر مسلمان شیعه از نجف تا کربلا در اربعین راهپیمایی کردند.
وی افزود: برای تحلیل حادثه و شناخت پشت صحنه این فتنه باید ماجرای انقلاب بازبینی شود.
مدیرعامل موسسه فرهنگی امت و امامت همچنین گفت: ولایت فقیه تنها برای ایران و برای تاسیس یک حکومت در یک کشور نبود بلکه طرحی برای پذیرایی جهان از امام زمان (عج) و طراحی نظام امت و امامت است و در پنج اصل قانون اساسی هم گفته که ولی فقیه، امام امت اسلامی است.
رامین اظهار کرد: مردم در ۹ دی حاضر شدند که هستیشان را فدا کنند تا امام خامنهای تنها نباشد.
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