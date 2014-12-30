تشکیل بانک اطلاعاتی موضوعات پژوهشی ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، عادل علیپور در چهارمین جلسه هم اندیشی رابطین پژوهشی دستگاههای اجرایی استان، پژوهش را از اولویتها و سیاست های جدی دولت تدبیر و امید عنوان نمود و گفت: اختصاص اعتبارات کلان در حوزه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نشان دهنده سیاست های دولت مبنی بر توجه ویژه به ارتقاء امر پژوهش در کشور است.

علیپور بر ضرورت تشکیل بانک اطلاعاتی منسجم از موضوعات پژوهش های انجام شده در استان تاکید نمود و گفت: با تشکیل این بانک اطلاعاتی ضمن جلوگیری از انجام پژوهش های موازی، این بانک می تواند مرجع مناسبی برای گسترش موضوعات پژوهشی در استان باشد.

معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استاندار نتایج توجه به حوزه پژوهش را ضروری دانست و افزود: موضوع پژوهش نیز همانند فعالیتهای فرهنگی، در درازمدت می تواند اثرات مطلوب خود را آشکار سازد و برای دستیابی به نتایج بهتر باید روحیه پژوهشی در سنین پایین و در بین دانش آموزان پایه گذاری شود تا این افراد در زمان ورود به دانشگاه، آمادگی و توانایی کامل اجرای پروژه های پژوهشی را داشته باشند.

وی فعالیت های پژوهشی را به منزله ثروت بیکران و سود خالص برای کشورها دانست و اظهار داشت: ایجاد ثروت ملی با استفاده از طرح های پژوهشی و دانش بنیان تجاری بجای وابستگی به منابع نفتی، از افق های چشم انداز فعالیت های پژوهشی و دانش بنیان در کشور می باشد.

معاون استاندار به حضور اساتید و پژوهشگران توانمند بومی در استان اشاره نمود و از دستگاههای اجرایی خواست تا با اعتماد به ظرفیت های علمی استان، از اساتید و دانشگاههای بومی برای عقد قرارداد و اجرای طرح های پژوهشی مورد نیاز دستگاههای خود استفاده نمایند.

در این جلسه مدیرکل آموزش و پژوهش استانداری گزارشی از اقدامات انجام شده در هفته پژوهش سال جاری ارائه نمود و گفت: برگزاری نشست های آسیب شناسی اجتماعی، برگزاری نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر از جمله مهمترین اقدامات در حوزه پژوهش می باشد.

فاطمه کرباسی با اعلام این خبر که بر اساس اعلام معاونت پارلمانی وزارت علوم، اختصاص یک درصد از اعتبارات دستگاههای اجرایی بعنوان ماده واحده دائمی در بودجه دستگاههای اجرایی مصوب شده است، اظهار داشت: مدیران دستگاهها با اطمینان تخصیص یک درصدی بودجه، می توانند در ابتدای هرسال نسبت به تعیین موضوعات پژوهشی و عقد قراردادهای خود برنامه ریزی لازم را داشته باشند.