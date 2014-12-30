اولین جشنواره نشریات دانشجویی در مازندران برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمود دیانی بعد از ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: با پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، این معاونت به منظور فراهم کردن فرصتی برای تبادل تجربیات و آشنایی دانشجویان با دستاوردهای روزنامهنگاری در حوزه نشریات دانشجویی سایر دانشگاهها، نخستین جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه های منطقه سه کشور شامل استان های گیلان، مازندران، گلستان، سمنان، خراسان شمالی، خراسان رضوی و خراسان جنوبی را برگزار میکند.
دبیر اجرایی نخستین جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه های منطقه سه کشور با بیان این مطلب که این جشنواره در سه بخش آثار، نشریات و بخش ویژه برگزار میشود، افزود: هیات داوران، جایزه ویژه خود را به آثاری خواهد داد که پیرامون موضوعات اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی یا فرهنگ و حقوق شهروندی نوشته شده باشند.
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه مازندران برپایی نمایشگاه نشریات دانشجویی را ازجمله برنامههای این جشنواره عنوان و تصریح کرد: در این نمایشگاه دانشگاههای شرکتکننده در جشنواره، غرفههایی را برای ارايه نشریات دانشجویی خود برپا خواهند کرد.
وی برگزاری کارگاههای آموزشی با حضور استادان مجرب در زمینههای حقوق مطبوعات، گرافیک و صفحهآرایی، خبرنویسی و آیین نگارش مطبوعات را از دیگر برنامههای این جشنواره ذکر کرد.
دیانی با بیان این مطلب که فراخوان این جشنواره منتشرشده است، خاطرنشان کرد: صرفاً آثاری در جشنواره پذیرفته میشوند که از ابتدای فروردینماه سال ۹۲ تا پایان آذرماه سال ۹۳ چاپشده باشند.
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