همایش نور در پزشکی در اصفهان به مناسبت سال جهانی نور برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ورد ظهر امروز در آئین افتتاح همایش «نور در پزشکی» که در دانشکده فناوری های نوین دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار شد، اظهارداشت: با توجه به اهمیت کاربرد نور در پزشکی سعی داریم از نور در روش های تشخیصی و درمانی استفاده کنیم.

وی بیان داشت: محورهای همایش مذکور شامل نور و درمان، نور و تشخیص، نور و دیدگانی و اپتیک در پزشکی است.

دبیر اجرایی همایش نور در پزشکی گفت: در حال حاضر حدود ۵۶ مقاله علمی به دبیرخانه همایش رسیده است که از میان این مقالات ۳۲ مقاله پذیرفته شد و ۱۰ مقاله بصورت سخنرانی و مابقی بصورت پوستر ارائه می شود.

وی اظهار کرد: هشت سخنرانی نیز توسط اعضای هیات علمی دانشگاه های کشور و برخی کارشناسی مهندسی پزشکی در زمینه های آنالیز تصاویر چشم، اپتیک تطبیقی، لیزرهای تار نوری، اپتوالکترونیک و سیستم های الکترومکانیکی نوری در این همایش ارائه شد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه بیشتر مقالات رسیده درباره کاربرد نور در چشم پزشکی بود، تصریح کرد: نور در موارد دیگری مانند سی تی اسکن نیز کاربرد بسیار دارد.



ورد با اشاره به اینکه نور در پزشکی، مبحث بین رشته ای و در ارتباط بین دو حوزه مهندسی و پزشکی است، گفت: رشته بیو الکترونیک بعنوان یکی از گرایش های مهندسی پزشکی در مقاطع تحصیلات تکمیلی، موضوع نور در پزشکی را دربر می گیرد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: هدف سال جهانی نور، برجسته کردن اهمیت نور و فناوری­ های اپتیکی در زندگی و آینده ساکنان کره زمین در یک جامعه پیشرفته است.

وی بیان داشت: اپتیک یا نورشناسی، شاخه ای از علم فیزیک است که به بررسی نور، خواص آن و بر هم کنش آن با ماده و مطالعه حوزه مریی، ماوراء بنفش و زیر قرمز امواج الکترومغناطیسی می پردازد.

ورد با اشاره به ارائه ۸ مقاله كليدي در اين همايش يك روزه گفت: اين سخنراني‌ها با عناوين مختلف مانند آينده آناليز تصاوير چشم، اپتيك تطبيقي و كاربرد آن در بينايي، ليزرهاي تارنوري در پزشكي، پوشش‌هاي اپتيكي و كاربرد آن در پزشكي، دستگاه‌هاي تصويرگيري در چشم، آموزش اپتيك براي دانشجويان پزشكي، اپتوالكترونيك در پزشكي و سيستم‌هاي الكترومكانيكي نوري در ابعاد ميكرومتر است.