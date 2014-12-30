وزارت ارشاد از ناشران ۲۲۷ عنوان کتاب تازه خرید

به گزارش خبرنگار مهر، هیئت انتخاب و خرید کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در جلسه پانصد و بیست و ششم خود، با خرید ۲۲۷ عنوان کتاب تازه از ناشران در شمارگان ۴۲ هزار و ۵۵۰ نسخه موافقت کرد.
این جلسه با حضور اعضای هیئت انتخاب و خرید كتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شامل علیاصغر محمدخانی، حمیدرضا ارباب سلیمانی، محمدكاظم شمس، محمدعلی مهدویراد، علی شجاعیصائین، علیاصغر سیدآبادی، مصطفی امیدی و علی اوجبی برگزار شد و اعتبار کتب مصوب در آن هم تا ۲۹ اسفند ۱۳۹۳ است البته برای خرید این کتابها، ناشران نیازی به مكاتبه یا مراجعه حضوری به هیئت مذکور ندارند.
بر اساس این گزارش، بیشترین شمارگان کتب انتخاب شده در این فهرست ۷۰۰ نسخه و مربوط به کتاب «قرآن کريم»، مرحوم الهی قمشهای، انتشارات دانشپرور با بهای ۳۰ هزار تومان است. کمترین شمارگان کتاب انتخاب شده در این فهرست هم ۵۰ نسخه است.
فهرست کتابهای جدید مصوب جلسه پانصد و بیست و چهارم هیئت انتخاب و خرید کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را میتوانید اینجا ببینید.
نظر شما