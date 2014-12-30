«بوی گندم» با طعم موسیقی در فرهنگسرای نیاوران

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه موسیقی سنتی «بوی گندم» در کنسرت پیش روی خود قرار است قعطاتی خاطره انگیز از آثار اساتید گذشته موسیقی ایران از جمله عباس شاپوری، حبیبالله بدیعی، پرویز یاحقی، انوشیروان روحانی، مهدی خالقی، علی تجویدی، جهانبخش پازوکی، ناصر چشم آذر را با تنظیم محمد جلالیان و احمد عشقی برای مخاطبان خود اجرا کند.

اعظم صانعی متولد 1338 در تهران آواز را نزد اساتید پر آوازه موسیقی ایران همچون محمد نوری، صدری و شاپور رحیمی فراگرفته است. وی که سابقه اجرا با گروه کر محمد جلیل عندلیبی را در کارنامه خود دارد طی اولین دوره جشنواره موسیقی بانوان نیز موفق به کسب مقام در رشته خوانندگی شده است.

محمد جلالیان و احمد عشقی که آهنگسازی و تنظیم قطعات این کنسرت را برعهده دارند، هردو از فارغ التحصیلان دانشگاه هنر در رشته موسیقی هستند. این در حالی است که مریم دوست محمدی پیانو، ماه سیما فلاحی فلوت، روناک معماری، مینا آقا رضایی و هلیا محمد ولی ویولن، آرمیتا سلیمی طاری تار، عسل ملک زاده کوبه ای، نصیبه هاشمی سمیرا جلالیان و سهیلا احمدی همخوان و اعظم صانعی خواننده و سرپرست، گروه اجرایی این کنسرت را تشکیلی می دهند.

کنسرت گروه موسیقی سنتی بوی گندم (ویژه بانوان) در تاریخ 12 دی ماه ساعت 15 تا 17 در سالن خلیج فارس فرهنگسرای نیاوران برگزار می شود.