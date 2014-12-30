اعلام آثار راه یافته به مرحله دوم جشنواره نقد

به گزارش خبرگزاری مهر، در گروه کلیات و اطلاع رسانی ۵ اثر به با عنوانهای «ابرهای تهی: فقر ساختار و محتوا در کتابهای روش تحقیق» اثر سید حسن اسلامی از نشریه آینه پژوهش، «نقد و بررسی فرهنگ فارسی اعلام» از فرهاد قربانزاده چاپ شده در نشریه فرهنگ نویسی، «نقد و بررسی کتاب فرهنگ اوزان شعر فارسی تألیف دکتر تقی وحیدیان کامکار» از مهدی کمالی منتشر شده در نشریه پژوهشهای زبانشناسی تطبیقی، «نقد و نظر در باب فرهنگ بزرگ سخن» از اصغر ارشادسرابی چاپ شده در نشریه فرهنگنویسی و «نقدی بر فرهنگ اوزان شعر فارسی» از امید طبیبزاده چاپ شده در نشریه نامه فرهنگستان انتخاب شده است.
در گروه دین نیز دو اثر به مرحله دوم راه یافتهاند که آثاری همچون «اثبات "خودی" و نفی "دیگری"» از سید هدایت جلیلی منتشره در کتاب ماه دین و «نیم نگاهی به کتاب رجال همراه» از محمد باقر ملکیان چاپ شده در نشریه آینه پژوهش را در بر میگیرد.
در گروه علوم و فنون نیز ۴ اثر با عنوان های «اٌکرثاوذوسیوس» اثر معصومه امیری مقدم از نشریه میراث علمی اسلام و ایران، «سحرِ سوزن در سلامتی» نوشته حمیدرضا توسل چاپ شده در کتاب ماه علوم و فنون، «نقدی بر منابع اطلاعاتی در حوزه علوم پزشکی و سلامت» از رضوان اجاقی و دکتر حسن اشرفیریزی چاپ شده در کتاب ماه کلیات و «نگاهی به ذخیره خوارزمشاهی» اثر گلپر نصری از آینه میراث (ضمیمه) به مرحله دوم داوری رسیدهاند.
در گروه میراث پژوهی نیز پنج اثر به مرحله دوم رسیدهاند که آثاری همچون «نگاهی به دیوان اسماعیل بن باباقزوینی» از فرزاد ضیایی حبیبآبادی، «مرآت الاصطلاح تألیف آنندرام مخلص» نوشته مصطفی ذاکری، «شور تصحیح کافی نیست» از محمد خلیل طالبانپور و «تکلمه و استدراکاتی بر فهرست دستنویسهای فارسی کتابخانه ایاصوفیا» نوشته علی صفری آققلعه از نشریه گزارش میراث و «کشته از بس که فزون است کفن نتوان کرد!» نوشته ابوالفضل حافظیان بابلی چاپ شده در نشریه میراث شهاب را شامل میشود.
در گروه علوم اجتماعی «هانری ماسه و معتقدات و اداب ایرانیاش» اثر امین مهربانی چاپ شده در نشریه ادبیات، «بررسی و نقد کتاب اقتصاد کلان» نوشته محمد واعظ برزانی از پژوهشنامه انتقادی، «فراز و فرود بندر لنگه» اثر محمد حسننیا چاپ شده در کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، «جامعهشناسی علم» اثر اسماعیل قدیمی از نشریه علوم اجتماعی کتاب ماه، «مروری بر تاریخ مطبوعات اصفهان» از مهدی جعفری خانقاه؛ چاپ شده در کتاب ماه کلیات و «باز اندیشی تمدن، ارتباطات و ترور دردهکده جهانی» از یوسف خجیر چاپ شده در کتاب ماه کلیات را شامل میشود.
در گروه علوم سیاسی نیز آثار «نقد و بررسی کتاب دین و سیاست در اندیشه سیاسی معاصر» اثر مصطفی اسکندری؛ چاپ شده در پژوهشنامه انتقادی، «آگاهی چند لایه: وضعیت انسان چند هویتی در تمدن سیارهای» نوشته محسن متقی چاپ شده در نشریه بخارا، «نقدی بر اجتماعیون عامیون» از مسعود عرفانیان؛ چاپ شده در نشریه تاریخ و جغرافیا، «کندوکاوی روششناختی در کتاب جریانشناسی سیاسی در ایران» اثر عباس خلجی و تکنولوژیهای قدرت در سیاستنامه خواجه نظامالملک؛ روحالله اسلامی؛ جستارهای سیاسی معاصر؛ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به مرحله دوم داوری رسیدهاند.
در گروه تاریخ نیز آثار «درسنامهای ناتمام» نوشته محسن رحمتی از کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، «خوارزمشاهیان» حمیدشمسالدین؛ تاریخ و جغرافیا «دنیای ناشناخته هخامنشیان» اثر علی بهادری چاپ شده در نشریه نامه ایران باستان، «استوانه کوروش بزرگ: تاریخچه و ترجمه کامل متن» اثر کامیار عبدی از نشریه نامه ایران باستان، «قزلباش و هزاره در لابهلای تاریخ افغانستان» نوشته سیدجمال موسوی چاپ شده در نشریه آینهپژوهش و «ایلام در آیینه آثار باستانی» از ابراهیم بوچانی چاپ شده در نشریه تاریخ وجغرافیا انتخاب شدهاند.
در گروه هنر نیز آثار «نکند ویتسک یک زلزله فرهنگی باشد» نوشته محمدحسین جدیدینژاد و فاطمه رحیمی و «نمایشنامهای با مولفههای اکسپرسیونیستی» اثر حسن پارسایی چاپ شده در نشریه نمایش و «تأملی در مفهوم قدر (نظریه بنیادی هنر، معماری و زیبایی تمدن اسلامی)» اثر سیدکمال حاج سیدجوادی منتشر شده در نشریه کیمیای هنر به مرحله دوم یازدهمین دوره جشنواره نقد راه یافتهاند.
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