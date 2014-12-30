نهم دیماه نشانه هوش سیاسی و اجتماعی بالای مردم بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسینعلی فعالی بعد از ظهر سه شنبه در حاشیه ستاد ساماندهی شئون فرهنگی افزود: ۹ دی آزمون ولایتمداری جامعه دینی ما بود که در کش و قوس ماجرای احزاب و جریان های سیاسی، ثابت کرد که این خطِ اصالت انقلاب اسلامی است که متّکی به ولایت فقیه، ماندگار است و بس.

رئیس ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبت های مذهبی شهرستان گلوگاه گفت: مردم ولایتمدار این شهرستان در حماسه ۹ دی ۸۸ پیش از دیگر شهرها در هشتم دی ماه، بیعت با ولایت فقیه کردند و در ۹ دی نیز همگام با پیکره ملّت ایران در افشای خط نفاق به میدان آمدند.

این مسئول فرهنگی تصریح کرد: ۹ دی به هیچ جریان خاص تعلق ندارد بلکه هویت انقلابی مردم، به دشمن شناسی هوشمندانه آنان و به ارتباط صمیمانه بین نظام امامت و امت تعلق دارد.

حجت الاسلام فعّالی گفت: اهالی فتنه دشمن را امیدوار کردند و حماسه سازان ۹ دی، فتنه گران را خانه نشین و دشمن را مأیوس کردند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی گلوگاه ابراز داشت: امروز پس از گذشت ۵ سال و فروکش کردن غبارها، جز معدودی، همگان قصه فتنه را درس عبرت آموز گذر از گردنه ها یافته اند و امیدوارانه برای سربلندی و عزت این سرزمین تلاش می‌کنند و امروز ریزش ها و سرافکندگی برای تحریک کنندگان فتنه، فتنه سازان، موج سواران فتنه و پشتیبانان خارجی فتنه باقیمانده است و رویش هایش برای ملت قهرمان ایران باقی ماند.