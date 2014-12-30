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۹ دی ۱۳۹۳، ۱۵:۳۹

جلیل زاده:

فرهنگسازی عمومی در خصوص طرح داناب ضروری است

فرهنگسازی عمومی در خصوص طرح داناب ضروری است

تبریز - معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی گفت: فرهنگسازی و ارتقاء آگاهی های عمومی در خصوص طرح های مرتبط با مقوله آب مانند طرح داناب ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی جلیل زاده سه شنبه در مراسم افتتاحیه طرح داناب استان با ارائه گزارش مختصری از وضعیت منابع آبی و چالش های پیش روی آن اظهار داشت:  فرهنگسازی و ارتقای آگاهی های عمومی بویژه در طرح داناب باید مورد توجه قرار گیرد چرا که نقش دانش آموزان و خانواده های آنها در حفاظت از منابع آب مهم است و انتظار می رود.

وی با ابراز امیدواری نسبت به همراهی دانش آموزان کلیه مناطق شهری و روستایی در این طرح برای دستیابی به اهداف آن خاطر نشان شد: نتیجه استفاده نادرست از منابع آبی، کاهش ذخایر آب زیرزمینی، محدودیت روزافزون منابع آب و ایجاد نگرانی های جدی برای تأمین آب در آینده است که بر همین اساس از متولیان آموزش و پرورش و دانش آموزان خواستاریم آثار و ایده های خود را در قالب مقاله، روزنامه دیواری، عکس، فیلم، نقاشی، کاریکاتور، داستان کوتاه، یادداشت و هنرهای دستی با محتوای "محدودیت آب" ضمن هماهنگی با مسئولان مدرسه برای شرکت در مسابقه بزرگ داناب ارائه کنند.

در بخش دیگری از این مراسم که با حضور مسئولان اداره کل آموزش و پرورش و شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی در مدرسه دخترانه زکیه روستای مایان سفلی برگزار شد، میرزاده معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان نیز ضمن اشاره به ارزش و اهمیت آب به عنوان عنصری بی بدیل، بر ضرورت التزام عملی به رعایت فرهنگ مصرف بهینه آب تأکید کرد.

گفتنی است در پایان این مراسم مسابقه جمله نویسی با عنوان "ایست! آب نیست" بر گزار و به ۱۱ تن از دانش آموزان برتر جوائزی اهدا شد.

کد مطلب 2452739

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