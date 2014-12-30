۹ دی کابوس برای دشمنان نظام/ رفتار رهبری با سران فتنه کریمانه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد جواد حاج علی اکبری صبح سه شنبه در تجمع بزرگ مردم سمنان بمناسبت گرامیداشت نهم دی روز بصیرت و میثاق امت با ولایت، در میدان امام سمنان، نهم دی را روزی عادی ندانست و افزود: حضور مردم ایران اسلامی در این حماسه، تجدید پیمان امت با ولایت بود و این روز را باید هر ساله زنده نگهداشت.

وی با بیان اینکه دشمنی استکبار جهانی با نظام جمهوری اسلامی ایران پیچیده تر شده است، خواستار بهره گیری از تجربه فتنه سال ۸۸ در شناخت و خنثی سازی فتنه های گوناگون در برابر ملت مسلمان ایران شد.

شناخت بهتر جریان نفاق یکی از پیام های حماسه ۹ دی

رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد کشور شناخت بهتر جریان نفاق را یکی از پیام های حماسه نهم دی توصیف کرد و گفت: ملت ایران اسلامی در این حماسه آفرینی کانون اقتدار خود و کشور را ولایت و رهبری شناخت و دفاع از آن را در برابر جریان فتنه در دستور کار قرار داد.

حاج علی اکبری، مراقبت از کشور در برابر فتنه های دیگر را پیام حماسه بزرگ نهم دی دانست و تاکید کرد: پیام این حماسه برای مسئولان ایجاد مرزبندی با فتنه گران جلوگیری از نفوذ فتنه گران در پست های کشور به ویژه در دانشگاه ها است.

وی با اشاره به اینکه فتنه ۸۸ یک فتنه آمریکایی - اسراییلی بود که کشور را با چالش جدی مواجه کرد: این فتنه با دروغ تقلب در انتخابات، برنامه ای طراحی شده برای براندازی نظام اسلامی ایران از درون بود که با حماسه ۹ دی خنثی شد.

حماسه ۹ دی باطل السحر فتنه و به خاک سپردن آن بود

نماینده ولی فقیه در اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان کشور با تاکید بر اینکه حضور مردم در خلق حماسه عظیم ۹ دی رونمایی از هویت الهی، فاطمی، ولایی و حسینی ملت ایران اسلامی بود، افزود: روز ۹ دی یادآور حماسه حضور مردم بابصیرت ایران اسلامی و از روزهای تاریخی امت است.

حاج علی اکبری، روز ۹ دی را در ردیف روزهای ماندگار در تاریخ ایران اسلامی مانند ۲۲ بهمن و روز جهان قدس دانست و اضافه کرد: حماسه شورآفرین مردم در نهم دی سال ۸۸ باطل السحر فتنه و به خاک سپردن آن بود.

وی یادآور شد: حضور گسترده آحاد مردم در حماسه نهم دی سال ۸۸ در شهرهای کشور، دشمنان را ناامید، منافقان را سرافکنده و فتنه گران را روسیاه کرد زیرا در این حماسه از حیثیت ملی دفاع شد.

عملیات فتنه گران رمزگشایی شود

رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد کشور به تلاش و برنامه ریزی سرویس های اطلاعاتی دشمنان نظام اسلامی با بهره گیری از رسانه و فضاهای مجازی و استفاده از افرادی که حکم پیاده نظام دشمنان را در فتنه بازی می کردند اشاره و خاطرنشان کرد: فریب افکار عمومی، ایجاد بی اعتمادی، ایجاد درگیری داخلی، ایجاد آشوب و عبور از قانون مقدمه چینی دشمنان برای ایجاد فتنه بود.

حاج علی اکبری تأكيد كرد: علل و عوامل مختلف عملیات هشت ماهه فتنه گران بايد رمزگشایی شود.

وي با بيان اينكه خسارت های سیاسی، اجتماعی، بین المللی، اخلاقی از جمله جرايم سران فتنه ۸۸ است، گفت: جریان این فتنه خطرناک فتنه گران، موجبات امیدواری دشمنان انقلاب و اتحاد آنها را فراهم کرد، دشمنانی که پیش از این جریان اختلافات جدی با یکدیگر داشتند.

فتنه گران قانون شکنی را به عنوان یک بدعت پیش روی ملت ایران قرار دادند

رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد کشور همچنین با برشمردن آسيب ها و پيامدهاي فتنه ۸۸ تصريح كرد: حیثیت ملت ایران که الگوی جهانیان به عنوان تأسیس کننده نظام مردم سالاری دینی در جهان به ویژه در جهان اسلام شناخته شده بود را زیر سئوال بردند و دوستان انقلاب را دچار تردید كرده و قانون شکنی را به عنوان یک بدعت پیش روی ملت ایران قرار دادند.

حاج علی اکبری گفت: بی حرمت کردن قانون و گذر از آن در دستور کار فتنه گران بود و افتخار بزرگی که در انتخابات در صحنه سیاسی جهان خلق کرده بودند را مورد آسیب قرار دادند

وی با اشاره به اينكه استکبار جهانی سال‌ها به عنوان براندازی از درون و اضمحلال داخلی نسخه‌ای را برای انقلاب اسلامی پیچیده بودند، اظهار كرد: انقلاب اسلامي ايران که اعتلای دینی، ملی، شخصیتی و حیثیتی برای ملت ایران به ارمغان آورد و مایه امیدواری مؤمنان و مستضعفان جهان است.

حماسه ۹ دی باطل السحر فتنه و به خاک سپردن آن بود

رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد کشور از جمله اهداف شوم دشمنان و فتنه گران در سال ۸۸ را غبار آلود کردن فضا، ایجاد بی‌اعتمادی و سوءتفاهم، درگیری داخلی، دامن زدن به اختلافات، عبور از قانون و ایجاد هرج و مرج عنوان كرد.

حاج علي اكبري تصريح كرد: فرصت تاریخی برای ملت ایران در انتخابات ۸۸ به وجود آمد و ملت ایران بار دیگر در آن صحنه قدرت، نشاط و عظمت خود را به رخ عالم کشاندند و رکورد ۸۵ درصدی را به نام خود ثبت کردند؛ اما جریان فتنه در چنین صحنه‌ای وارد شد و این حماسه بزرگ و تاریخی را تبدیل به تهدیدي تاریخی برای ملت ایران کرد..

وي با بیان اینکه فتنه سال ۸۸ فرصت تاریخی انتخاباتی با مشارکت ۸۵ درصدی را به تهدیدی برابر ملت و نظام جمهوری اسلامی تبدیل کرد، افزود: فتنه هشت ماهه آشوب گران برای کشور خسارتهای زیادی در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، بین المللی و حیثیتی برای کشور به همراه داشت.

رفتار رهبری با سران فتنه کریمانه است

رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد کشور با بیان اینکه به سران فتنه هیچ امیدی نداریم زیرا آنها از دست رفته و روسیاهند، رفتار رهبری را با آنان کریمانه توصیف کرد و گفت: سخنانی که در کشور از گوشه و کنار درباره حصر سران فتنه گفته می شود تعجب آور است و گویندگان این سخنان گویی منتظر سیلی دیگری هستند

حاج علي اكبري با بيان اينكه خداوند متعال ملت ایران را از لبه پرتگاه خطرناکی که می‌رفت دستاوردهای انقلاب و نظام و خونهای هزاران شهید را بر باد دهد، نجات داد، گفت: یک بار دیگر جریان عمومی استکبار، قدرت نرم انقلاب اسلامی را که در ولایت فقیه جلوه می‌کند را در حماسه ۹ دي مشاهده کردند.

وي افزود: مردم عزیز ایران از جایگاه امامت و ولایت بصیرت دریافت کردند، مردمی که بارها استعداد خود را اثبات کردند این بار متفاوت تر در برابر فضای غبارآلودی و شبهه ناک، مردم ایران بصیرت گرفتند و آگاه شدند.

دشمنان ایران اسلامی از احمق ترین افراد هستند

رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد کشور گفت: به لطف خداوند دشمنان ایران اسلامی از احمق ترین افراد هستند و خط کور نفاق ضربه جدی از حماقت خود خوردند و البته از حماقت پشتیبانان خودشان یعنی استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا و اسرائیل دریافت کردند.

حاج علي اكبري بيان كرد: جریان فتنه ۸۸ خیلی زود از اقداماتشان در فاصله میان انتخابات تا حماسه ۹ دی ذوق زده شدند و منافقان داخلی و شیاطین بزرگ خیلی عجله کردند و حرف آخر را همان اول زدند و بحث تقلب را به عنوان دروغ بزرگ در انتخابات ۸۸ مطرح كردند

وي افزود: اقدام به حرمت شکنی، زیر سؤال بردن شعار جمهوری اسلامی ایران، سردادن شعار نه غزه نه لبنان، هتاکی نسبت به امام حسین(ع) در روز عاشورا از سوي فتنه گران، دستهاي آلوده سران فتتنه و فتنه جويان را برملا كرد.

در ۹ دی از هویت الهی، علوی، فاطمی، حسینی رونمایی شد

رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد کشور با بيان اينكه برگ دیگری در تاریخ پرافتخار انقلاب اسلامی ایران به نام حماسه ۹ دی توسط ملت ایران به ثبت رسید، گفت: ۹ دی روزی است که در آن از هویت الهی، علوی، فاطمی، حسینی رونمایی شد.

حاج علي اكبري اظهار داشت: روز ۹ دی ماه خیل عظیم ارادتمندان به امام حسین(ع) خودجوش و یکپارچه به میدان آمدند و حماسه ملت بصیر ایران باطل السحر فتنه شد و آخرین میخ بر تابوت فتنه کوبیده شد.

وي با بيان اينكه دست نجات الهی به نام حسین بن علی از آستين ملت ايران بيرون آمد و ضربه و سيلي محكمي بر روي سياه شيطان صفتان زد، گفت: حماسه ۹ دي تجديد پيمان ملت ايران با علي بن ابيطالب(ع) و عهد غدير خم بود كه با انقلاب اسلامي ايران اين پيمان تجديد و در ۹ دي بر آن تأكيد شد.

تجمع بزرگ روز بصیرت و میثاق امت با ولایت در سمنان با سر دادن شعار و تکبیرهای ولایی و حسینی و در حمایت از کیان نظام جمهوری اسلامی و ولایت پذیری و با حضور گسترده مردم و مسئولان استان و شهرستان سمنان همراه بود.