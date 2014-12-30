بانوان در ترویج و تبلیغ سنت حسنه وقف نقش محوری دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمدی، نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه در هشتمین نشست مشترک معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با مشاورین وزراء و دستگاههای اجرایی که به مناسبت هفته وقف به میزبانی سازمان اوقاف و امور خیریه در موقوفه هتل بزرگ ارم برگزار شد ، با بیان اینکه 9 دی ، یکی از روزهای پرافتخار نظام اسلامی و ایران است، اظهارداشت: مردم ایران در این روز در سال 88 ، فتنه دشمنان خارجی و عوامل داخلی آنان را باطل کردند و مشت محکمی بر دهان دشمنان داخلی و خارجی زدند .

وی با بیان اینکه این روز تاریخی نباید فراموش شود، گفت: حماسه 9 دی، نمایش قدرت ولایت و مقام معظم رهبری بود و برخی از دشمنان انقلاب اسلامی بر این باور بودند که می توانند با این کارها به انقلاب اسلامی لطمه بزنند ، در حالی که انقلاب اسلامی از عمق قابل توجهی برخوردار است.

حجت الاسلام محمدی با اشاره به اینکه دشمنان انقلاب با مشاهده برخی اقدامات بر این باور شدند که خبری در راه است ، افزود : دشمنان حماقت به خرج دادند و علنا از اقدامات زشت و هتاکانه این گروه حمایت کردند و رئیس جمهور آمریکا و مقامات رژیم صهیونیستی رسما نیت خود را نشان دادند و رئیس جمهور آمریکا در واکنش به این اقدامات گفت که امید تمام دنیا به شماست.

نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف و امور خیریه ادامه داد : فتنه گران با اقدامات و زشت و ناپسند به امام خمینی (ره) و ملت ایران خیانت کردند.

وی با بیان اینکه حماسه 9 دی یک حرکت مردمی و خودجوش بود ، تصریح کرد : این حرکت بدون هیچ اقدام مدیریت شده و حکومتی شکل گرفت و تو دهنی برای دشمنان بود که منشا آن نیز اقدام هتاکانه فتنه گران به عزای امام حسین (ع) در روز عاشورا بود که با آن اقدام مردم ، هدف و نیت فتنه گران را که همان مخالفت با دین و اصل انقلاب بود ، درک کردند.

حجت الاسلام محمدی با اشاره به اینکه با گرامی داشت روز 9 دی باید خود را برای ادامه مسیر انقلاب و صیانت از آن آماده نگه داریم گفت: دشمنان ایران روزی در تیر سال 78 شبیه به فتنه را ایجاد کردند و با برنامه ریزی گوناگون 10 سال بعد مجدد همان اتفاق را بوجود آوردند و قطعا این آخرین فتنه نخواهد بود و آنها برای سال های بعد نیز برنامه ریزی هایی خواهند کرد.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با بیان اینکه افرادی که آگاهانه یا ناآگاهانه وارد این ماجرا شدند ، مقصر هستند و حمایت رئیس جمهور آمریکا و مقامات رژیم صهیونیستی به عنوان دشمنان قسم خورده این انقلاب و جلادان زمانه نشانه خطای آنهاست .

وی با بیان اینکه ملاک و معیار عمل امروز ما باید اصل و مبانی ولی فقیه باشد ، افزود : اگر ملت بر این اساس و روش گام بردارند ، امور به درستی و صحیح پیش خواهد رفت.

حجت الاسلام محمدی با اشاره به شهادت امام حسن عسگری (ع) هم با بیان اینکه زمان امامت ایشان از سخت ترین زمان های امامت ائمه اطهار (ع) بود ، تصریح کرد : ایشان در سفارشی به مومنان می فرمایند ؛ مومنان باید تقوای الهی به عنوان اصل و اساس خوشبختی در دنیا ، تلاش و کوشش فراوان برای خدا و رضای خدا ، راستگویی و صداقت در عمل و گفتار ، ادای امانت و امانت داری ، سجده های طولانی ، رفتار خوش با همسایگان ، ذکر فراوان خداوند ، تلاوت زیاد قرآن و صلوات بر محمد و آل محمد را در پیش بگیرند.

حجت الاسلام محمدی با اشاره به جایگاه فرهنگ وقف قبل از اسلام گفت : وقف در آئین یهود و مسیح نیز بوده است و اسلام آن را تائید ، توسعه و تکمیل کرد ، در تاریخ اسلام هم وقف یکی از مهمترین عوامل تمدن سازی و فرهنگ سازی بشر بود و دلیل آن وجود مساجد ، اماکن مذهبی و بقعه های متبرکه موقوفه است که در تمدن سازی نقش بسیار مهمی داشته اند.

وی ادامه داد : در کشور 40 دانشگاه وقفی، 70 هزار مسجد ، 12 هزار حسینیه ، حدود 4 هزار مهدیه ، زینبیه و تکایا موقوفه وجود دارد و همچنین 500 مدرسه علوم دینی وقفی نیز موجود است اما قدر آنها را نمی دانیم.

حجت الاسلام محمدی با اشاره به اینکه حکومت ناصالحان و رفتار آنها موجب بی مهری و بی توجهی به این حکم الهی شد ، افزود : حاکمان از وقف طوری صحبت کردند که انگار آثار سوئی دارد و با تبلیغات آنها نیز بسیاری از متدینین بر این باور شدند که وقف آثار منفی دارد، در حالی که وقف یکی از احکام الهی است و آثار و برکات فراوان دارد.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به آثار وقف در کمک به ازدواج جوانان، خانواده های بی سرپرست ، فرزندان یتیم ، نیازمندان و بیماران ، دانشجویان و دانش آموزان و یا نشر مفاهیم قرآنی و اهل بیت ، تصریح کرد : همه این ها آثار و برکات سنت حسنه وقف است و بطور مثال 11 قرن پیش موقوفه ای برای کمک به سادات ، نیازمندان و عزاداری امام حسین (ع) در اصفهان به ثبت رسیده است که 28 هکتار از این موقوفه هم اکنون در اختیار تاسیسات هسته ای کشور است و اجاره آن صرف نیت واقف می شود.

حجت الاسلام محمدی با بیان اینکه رضا خان توسط انگلیسی ها برای حذف احکام شرعی روی کار آورد، افزود: رضاخان در اصلاحات ارضی خود اموال وقفی را حیف و میل کرد اما به برکت امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی دوباره سنت حسنه وقف ، احیا شد .

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با بیان اینکه امروزه با همکاری همه نهادها و اطلاع رسانی های صورت گرفته ، از میانگین 200 وقف ثبت شده تا سال 88 ، به آمار بیش از 1800 موقوفه ثبت شده در سال 92 رسیده ایم ،گفت : بر اساس آمار 9 ماهه سال 93 ، تاکنون 2 هزار وقف جدید در کشور به ثبت رسیده است اما کافی نیست و باید بیش از پیش به این سنت حسنه پرداخته شود.

وی با بیان اینکه سال 92 با پیشنهاد سازمان اوقاف ، مجلس شورای اسلامی طرح اوراق وقف (وقف جمعی) را به تصویب رساند و به تائید شورای نگهبان رسید ، تصریح کرد : در جامعه اینگونه القا شده است که وقف تنها برای متمکنین است در حالی که با طرح وقف جمعی همه می توانند با هر میزان سرمایه ای وقف کنند و در گام نخست دو بیمارستان تخصصی سرطان در شهر ری و شیراز از محل فروش این اوراق ساخته خواهد شد.

حجت الاسلام محمدی ادامه داد : اولویت هزینه این اوراق در گام نخست باتوجه به سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در زمینه سلامت و همچنین تلاش های دولت در این زمینه و نیاز کشور انتخاب شد و در آینده می توان از این امکان در زمینه هایی چون ازدواج جوانان ، تامین مسکن ، کمک به نخبگان و ... بهره برد.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با بیان اینکه باید همگان برای تبلیغ و ترویج سنت حسنه وقف به میدان آیند ، افزود : اگر همگان از این سنت حسنه سخن به میان آورند ، عمل مستاجرانی هم که در پی حیف و میل مال موقوفه هستند نیز قبیح تلقی می شود .