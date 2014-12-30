کارگروه توسعه زیرساختهای علمی و فناوری در مازندران تشکیل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری مازندران، ربیع فلاح جلودار در دیدار با معاون رئیس جمهور، گزارشی در مورد وضعیت زیرساختهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در استان ارائه کرد و گفت: توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات از محورهای مهم برای توسعه استان به دلیل تولید اشتغال و ثروت است و انتظار داریم در این زمینه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به مازندران با نگاه ملی مساعدت ویژه کند.

وی تاكید كرد: در طرح آمایش سرزمین كه در مراحل پایانی تدوین آن در استان هستیم به مقوله زیرساخت های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و انرژی های تجدید پذیر، نانو و زیست فناوری هم توجه ویژه ای شده است.

استاندار مازندران وجود فارغ التحصیلان بیكار مازندران را یك فرصت ارزشمند برای توسعه این زیرساختها دانست و گفت: همكاری مشترك معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و استانداری مازندران می تواند زمینه حمایت از شركت های دانش بنیان و توسعه فناوری و علم در استان را فراهم نماید.

دكتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور نیز در این دیدار ضمن تشكر از توجه ویژه مسئولان استان به حوزه فناوری و شركت های دانش بنیان برای حمایت ویژه از شركتهای دانش بنیان و ارائه وام و تسهیلات قول مساعد داد و بر تجاری سازی پژوهش و حمایت از نخبگان تاكید كرد.