پراید همچنان در صدر خوردوهای سرقتی در خراسان رضوی قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین بیدمشكی بعدازظهر سه شنب در نشست خبری كه در محل فرماندهی پلیس آگاهی خراسان رضوی در مشهد برگزار شد اظهار كرد: در كشورمان و به وی‍ژه مشهد، امنیت پایداری است كه ما این امنیت را مدیون مردم و همه دستگاه های مرتبط با امنیت هستیم.

وی با اشاره به عملكرد پلیس آگاهی در ۹ ماهه گذشته سال جاری عنوان كرد: یكی از پرونده های مهم آگاهی استان مسئله سرقت مسلحانه نیشابور بود كه با همكاری آگاهی مركز و مسئولان نیشابور این پرونده تكمیل و طلاهای سرقتی كشف و مدارك تحویل قوه قضائیه شد.

دستگیری دو آدم‌ربا در مشهد

رئیس پلیس آگاهی استان همچنین به پرونده كودک ربایی در مشهد اشاره و بیان كرد: كودك هشت ساله ای كه ۲۹ روز قبل ربوده شده بود با دستگیری دو آدم ربا كه یكی از آنها تبعه افغانستان و دیگری فردی از شهرستان های مرزی استان است، بدون هیچ حادثه ای و در كنال صحت و سلامت تحویل خانواده اش شد.

وی افزود: هر دو متهم پرونده انگیزه شان از این آدم ربایی را مسئله مالی اعلام كردند و در حال حاضر پرونده روند تكمیلی و قانونی اش را طی می كند.

دستگیری متهمان پرونده «گرگ زرد»

سرهنگ بیدمشكی همچنین به پرونده «گرگ زرد» اشاره و اظهار كرد: متهمان این پرونده كه با استفاده از یك دستگاه تاكسی تعدادی خانم را مورد اذیت و آزار قرار داده بودند با تكمیل شدن پرونده به سزاری اعمالشان خواهند رسید.

وی گفت: از رسانه های مختلف استان از جمله خبرگزاری ها به دلیل اطلاع رسانی و آگاهی بخشیدن به مردم در رابطه با پرونده «گرگ زرد» تقدیر كرده و همراهی رسانه ها باعث شد تا از آسیب های بیشتر به مردم پیشگیری شود ضمن اینكه بنده هم از همراهی و همكاری و یاری مردم كمال تقدیر و تشكر را دارم.

سرهنگ بیدمشكی همچنین به افزایش ۶۲ درصدی كشفیات لوازم خوردو و قطعات سرقتی خودرو در استان اشاره و گفت: پراید همچنان در صدر خودروهای سرقتی قرار دارد كه این مسئله به دلیل ضعف سیستم ایمنی این خودرو به وی‍ژه در خودورهای سرقتی است.

افزایش کشف لوازم آرایشی بهداشتی قاچاق

وی به افزایش كشف اجناس قاچاق اشاره و عنوان كرد: كشف لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق و تقلبی در ۹ ماهه گذشته افزایش یافته و در اجناس و كالاهایی همچون سیگار، لباس، لوازم صوتی و تصویری و سلاح غیر مجاز نیز شاهد افزایش كشفیات نسبت به ۹ ماهه گذشته هستیم.

فرمانده پلیس آگاهی استان همچنین با اشاره به عملكرد نامناسب برخی از كمپ های ترك اعتیاد در مشهد گفت: گاهی مشاهده شده كه افرادی از جانب این كمپ ها معتادان را به نام مامور، و به زور و حتی ضرب و شتم به كمپ ها منقل می كنند كه ما با این كار موافق نیستیم چرا كه این نحوه برخورد با معتادان به پای ماموران ما نوشته می شود و این در حالی است كه ماموران ما هیچ دخالتی در این نحوه برخوردها ندارند.