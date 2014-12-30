به گزارش خبرنگار مهر، ‌ هادی عطار زاده طوسی بعدازظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار كرد: در سال گذشته دولت اختصاص ۱۰۰ دستگاه اتوبوس را برای ناوگان حمل و نقل عمومی شهر مشهد اعلام كرد كه تاكنون ۲۰ عدد وارد شده است و تا آخر سال ۸۰ عدد مابقی هم تحویل داده خواهد شد.

وی افزود: البته بر اساس سفر اخیر هیئت دولت به مشهد مقرر شد تا ۲۴۰ دستگاه اتوبوس به ناوگان حمل و نقل عمومی مشهد اختصاص پیدا كند كه ۵۰ درصد اعتبار آن از محل درآمد شهرداری و ۵۰ درصد دیگر از سوی دولت تامین شود.

مدیرعامل سازمان اتوبوس رانی شهرداری مشهد تصریح كرد: در حال حاضر، ‌ شهرداری مشهد ۵۰ درصد اعتبار سهم خودش را تامین كرده است اما در خصوص ۴۵ میلیارد اعتبار باقی مانده كه باید از سوی دولت پرداخت شود که هنوز هیچ ابلاغی صورت نگرفته است.

وی تاكید كرد: در ارتباط با اضافه شدن دستگاه های اتوبوس به ناوگان حمل و نقل عمومی تامین منابع اعتباری لازم است تا ما با انعقاد قرار داد با كارخانه های تولید كننده بتوانیم دستگاه های اتوبوس را تحویل این بخش بدهیم.

عطارزاده طوسی ادامه داد: اما متاسفانه علی رغم پیگیری های شهرداری و استانداری تاكنون از سوی معاونت راهبردی ریاست جمهوری اعتباری در این خصوص اختصاص داده نشده است.

وی گفت: امیدواریم با تامین اعتبار هرچه زودتر این ۲۰۰ دستگاه اتوبوس را خریداری كرده و به ناوگان حمل و نقل عمومی مشهد اضافه كنیم.

مدیرعامل سازمان اتوبوس رانی شهرداری مشهد در ارتباط با اضافه شدن ۲۰ دستگاه اتوبوس به صورت ماهیانه از مهرماه امسال ‌عنوان كرد: از تعداد ۱۰۰ دستگاه اتوبوسی كه قرار بود از مهر به ناوگان حمل و نقل عمومی مشهد اضافه شود تاكنون ۲۰ دستگاه در آبان ماه تحویل گرفته شده است.

وی به مشكل پلاك گذاری دستگاه های اتوبوس از سوی راهنمایی و رانندگی اشاره کرد و گفت: متاسفانه در فرایند تحویل دستگاه های اتوبوس برای پلاك زدن با اداره راهنمایی و رانندگی با مشكل روبرو شدیم، ‌ چنانچه این مشكل رفع شود امیدواریم تا آخر سال مابقی دستگاه های اتوبوس را دریافت كنیم.

عطارزاده طوسی ادامه داد: از ۱۰۰ دستگاه اتوبوس خریداری شده ۸۰ دستگاه برای بخشB.R.T استفاده می شود.

وی در ارتباط با عدم راه اندازی خط دو تندرو در شهر مشهد بیان كرد: شماره خطوط اتوبوس های تندرو به معنای اولویت هریك از طرح ها نمی باشد به طور مثال خط یك تندرو خیابان امام رضا شاید در اولویت دوم بود اما چون شرایط و زیرساخت های لازمش نسبت به دو خط دیگر فراهم بود ابتدا خط یك اجرایی شد.

مدیرعامل سازمان اتوبوس رانی شهرداری مشهد در پایان در ارتباط با اجرایی شدن مسیر ۳ اتوبوس های تندرو خاطر نشان كرد: بعد از مصوبه امروز شورا برای اجرای طرح از طریق مناقصه سرمایه گذار بخش های خصوصی را فراخوان كرده و بهترین پیشنهاد اجرایی می شود.