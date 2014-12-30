9 دی نماد دفاع ملت بیدار ایران از آرمان های انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مداح امروزسه شنبه در مراسم گرامیداشت حماسه 9 دی در سنندج اظهار داشت: ایران اسلامی همواره به همت مردم با بصیرت و بسیجی از ارزش های اسلام پاسداری کرده اند و 9 دی نماد بارز این پاسداری است.

وی افزود: مردم همچون گذشته در این روز به میدان آمدند و با ذکر الله و اکبر مشت محکمی به دهان دشمنان اسلام و فریب خوردگان زدند.

این استاد حوزه علمیه تهران بیان کرد: 9 دی میثاق مجدد ملت ایران با رهبر فرزانه انقلاب بود و این روز برگ زرین دیگری بر تاریخ انقلاب اسلامی افزود.

حجت الاسلام مداح یادآور شد: روز 9 دی روز رافت اسلامی بود و اقتدار ملت ایران و رهبر فرزانه اسلام به عرصه نمایش در جهان در آمد.

وی ادامه داد: حفظ نظام از واجبات است و این گفته بدان معنی نیست که فقط باید نیروهای مسلح قوی باشند و باید آحاد جامعه با بصیرت، اقتدار و حمایت از ارزش های انقلاب و اسلام در صحنه حضور داشته باشند.

استاد حوزه علمیه تهران گفت: حضور همیشه در صحنه ملت ایران اسلامی یعنی حفظ نظام و پاسداری از خون شهدا و رزمندگان انقلاب است.

حجت الاسلام مداح اظهار داشت: حماسه ۹ دی تجلی دفاع از آرمان و همچنین حریم امام حسین (ع) بود و مردم در این روز تاریخی برای صیانت از آرمان‌ های نظام به ویژه اصل مترقی ولایت فقیه وارد صحنه شدند.

وی با اشاره به اینکه 9 دی روز روز اتحاد و انسجام است، افزود: امسال این روز مبارک در ایامی قرار گرفته که به هفته وحدت نزدیک است و همین یادآوری این روز حماسی را به کام ملت قهرمان ایران شیرین کرده است.

استاد حوزه علمیه تهران بیان کرد: انقلاب اسلامی بزرگترین انقلابی بود که با منطق به پیروزی رسید و هر چند بر علیه این انقلاب توطئه‌ های بسیاری شکل گرفت ولی همه مشکلات با درایت امام راحل و خلف صالح ایشان و حضور مردم در صحنه برطرف شد.

حجت الاسلام مداح یادآور شد: پیام حضور مردم در 9 دی این بود که نمی ‌شود عده‌ ای دستاورد های مردم را به بازی بگیرند و این روز بزرگ را هم نباید به متعلق به گروه و دسته ‌ای خاص دانست و باید باور داشت که توده مردم خالق حماسه 9 دی بودند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود ادامه داد: گروه های تکفیری دست نشانده دشمنان اسلام برای ضربه زدن به اسلام و آرمان های آن است.

استاد حوزه علمیه تهران گفت: تروریست‌ هایی که تنها نام اسلام را با خود یدک می ‌کشند در مسیری که خواست مستکبران و دشمنان اسلام است حرکت می‌ کنند.

حجت الاسلام مداح اظهار داشت: باید در این مورد مردم با بصیرت گام بردارند تا بازهم پیروزی از آن اسلام و مسلمانان باشد.