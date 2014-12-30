هرگز نباید ارزش خود را کم کنیم/ در حوزه بین الملل سرافرازیم

به گزارش خبرگزاری مهر، جمعی از مدیران و کارشناسان ارشد وزارت امور خارجه با حضور در محل بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء ضمن اقامه نماز ظهر و عصر به امامت آیت الله العظمی جوادی آملی با این استاد برجسته حوزه دیدار و به طرح پرسش‌هایی در خصوص روابط بین الملل از منظر اسلام از محضر وی پرداخت.

آیت الله جوادی آملی در این دیدار طی سخنانی، دستورات اسلام در خصوص تعامل با دیگر کشورها و جوامع را دارای تقسیم بندی سه گانه دانست و گفت: اسلام در خصوص تعامل مسلمانان با دیگران در سه حوزه دستورات و سفارشاتی دارد. نخست حوزه اسلام و مسلمین هستند که با آنها دارای اشتراکات متعدد دینی و فرهنگی هستیم، حوزه دوم حوزه موحدان عالم است که با آنها در اصل توحید و برخی دیگر از موارد دارای اشتراک هستیم و سوم حوزه انسانیت است که شامل همه افراد غیر مسلمان و غیر موحد است که با آنها در اصل انسانیت مشترکیم.

وی خاطرنشان کرد: در دستورات دین، دو عنصر مشترک در خصوص تعامل با این سه حوزه وجود دارد و آن دو عنصر عبارتند از عنصر عقل و عدل؛ یعنی در بخش انگیزه و رفتار عادلانه و در بخش اندیشه عاقلانه رفتار کنیم.

این مرجع تقلید شیعیان تأکید کرد: در تعامل با دیگر کشورها باید حق همه را محترم بشماریم و در عین حال هرگز ارزش و جلال خود را کم نکنیم. ما اگر عادلانه و عاقلانه زندگی کنیم و حرفی را که نمی توانیم استدلال کنیم نه بپذیریم و نه بیان کنیم از روابط بین المللی خوبی برخوردار خواهیم بود.

وی در ادامه به شعار اساسی «نه شرقی، نه غربی» در نظام جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت: شعار نه شرقی و نه غربی که شعار عمومی در نظام جمهوری اسلامی است شعاری مربوط به استقلال کشور است اما شعار علمی خواص در بخش های علمی و تحقیقی باید شعار چه شرقی و چه غربی باشد یعنی دین می‌گوید حرف علمی و منطقی را باید از هر کجا شنیدید بپذیرید. در بحث استقلال نه شرقی و نه غربی کاملا درست است اما وقتی انسان اهل فهم و استدلال شد می گوید چه شرقی و چه غربی و به این منظور باید راه صدور و ورود مسائل علمی کاملا باز باشد.

آیت الله جوادی آملی با انتقاد از برخوردهای دوگانه غرب در موضوعاتی مانند حقوق بشر و مبارزه با تروریسم اذعان داشت: مسئولان وزارت خارجه باید بدانند ما در حوزه بین الملل به لطف الهی از همه کشورهای غربی که دستشان به جنایاتی چون جنگ جهانی اول و دوم و حمله به عراق و افغانستان و امثال آن آلوده است بالاتر و سر افرازتریم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سوالی درباره مشروعیت مذاکرات هسته‌ای با کشورهای غربی گفت: اصل مذاکره با هر کسی که حرف تازه‌ای دارد مفید است اما اگر حرف حق ما در آنها اثری نداشته باشد و آنها نیز بر حرف باطل خود اصرار کردند، باید کفایت مذاکرات را اعلام کرد، اما اکنون که کشورها در دهکده جهانی زندگی می‌کنند نمی‌توانیم دور خود دیوار بکشیم و به ارتباط با کشورهای دیگر نیاندیشیم لذا تا آنجا که ممکن است باید به بهانه مذاکرات حرف خود و اسلام را به آنها منتقل کرد که انشاء الله در این امر موفق تر از پیش باشید.