به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه جشنواره فیلم عمار که پیش از این اعضای هیات داوران بخشهای جنبی جشنواره را اعلام کرده بود، امروز اعضای هیاتداوران بخشهای انیمیشن، مستند و داستانی پنجمین دوره این جشنواره را منتشر کرد. بر اساس این گزارش، اسامی این داوران به شرح زیر است:
هیات داوران آثار بخش داستانی:
فرجالله سلحشور
متولد 1331 قزوین، کارگردان، نویسنده و بازیگر سینما و تلویزیون است. وی فعالیتهای هنری خود را در سال 1361 با بازی در فیلم «توبه نصوح» آغاز کرد. از جمله کارهای شاخص او میتوان به کارگردانی و فیلمنامهنویسی مجموعههایی چون «ایوب پیامبر»، «مردان آنجلس» و «یوسف پیامبر» اشاره کرد.
مجید شاهحسینی
متولد 1346 تهران و فارغالتحصیل دکترای پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی است. وی دارای سوابق مختلف مدیریتی و همچنین تدریس هنر، ادبیات و سینما در دانشگاهها است.
از مسئولیتها و فعالیتهای او میتوان به مدیریت گروه فرهنگ و معارف اسلامی شبکه اول سیما، مدیریت عامل بنیاد سینمایی فارابی، دبیری و همچنین داوری دورههای مختلف جشنواره فیلم فجر، عضویت در هیأت مدیره انجمن سینمای جوان و... اشاره کرد. شاهحسینی تألیفات مختلفی از جمله «رد پای زن اسطورهای در سینما»، «سینما و صهیونیسم»، «آخر الزمان و سینما»، «مدیریت میلیتاریستی هالیوود»، «آمریکا، آغاز یک پایان» را نیز در کارنامه دارد.
محمدحسین نیرومند
متولد 1343 مشهد و فارغالتحصیل رشته طراحی صنعتی است. از جمله فعالیتهای وی میتوان به مدیر مسئولی کیهان کاریکاتور، مدیریت گروه جوان طرح و برنامه شبکه دو سیما، دبیری شورای ارزشیابی هنرمندان، نویسندگان و شاعران کشور، سرپرستی مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری، مشاوره وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مشاوره هنری مدیر مرکز تولید انیمشن سازمان صدا و سیما (صبا)، عضویت در تحریریه نشریه بینالمللی کارتون که در آمریکا منتشر میشود، داوری دوسالانه بینالمللی کارتون تهران، ریاست سازمان توسعه سینمایی سوره و... اشاره کرد.
وی همچنین انتشار کتاب «طنز مصور»، کتاب «کلاه به سرهای ابوغریب» و تألیف دهها مقاله در ارتباط با آموزش کاریکاتور را در کارنامه خود دارد.
محمد خزاعی
فارغالتحصیل رشته هنرهای تجسمی، کارگردان، نویسنده و تهیهکننده سینما است. وی در سال 77 اولین آثار فیلمسازی خود را با نامهای «دستهای نیایش» و «ترانه تاکستان» ساخت. خزاعی حضور خود در سینما را با دستیاری، برنامهریزی و تهیهکنندگی چندین فیلم بلند و مجموعه تلویزیونی دنبال کرد. از جمله آثار شاخصی که وی تهیهکنندگی آنها را بر عهده داشته است میتوان به «پیکنیک در میدان جنگ»، «پشت پرده مه» و «قلادههای طلا» اشاره کرد.
وی دبیری سی امین جشنواره فیلم فجر و دوازدهمین جشنواره بینالمللی فیلم مقاومت را نیز در کارنامه خود دارد.
پرویز شیخ طادی
پرویز شیخطادی، متولد١٣4٠ در آبادان، کارگردان، فیلمنامهنویس، بازیگر، طراح صحنه و لباس سینمای ایران است. وی فعالیتهای حرفهای خود را از سال 68 با طراحی صحنه و لباس فیلم «مهاجر» آغاز کرد، ضمن اینکه فیلم سینمایی «سرزمین پدربزرگ» در سال 77، نخستین تجربه شیخطادی در مقام کارگردانی بود. وی در مجموع کارگردانی قریب به 10 اثر و نویسندگی 6 فیلم سینمایی را به عهده داشته است. اگر چه شیخ طادی در حوزه هنر هفتم، موفقیتهای چشمگیری در جشنوارهها کسب کرد و بارها به عنوان داور جشنوارههای گوناگون انتخاب شد اما بیشتر از همه به خاطر فیلمهای جدی و پرمضمونش شناخته میشود. زمانی که فیلم «شکارچی شنبه» اکران میشد، رادیو اسرائیل صراحتاً از این ماجرا ابراز نگرانی کرد و دیده شدن فیلم او را به ضرر اسرائیل ارزیابی کرد!
«دفتری از آسمان»، «روایت سه گانه»، «پشت پرده مه»، «سینه سرخ» و «روزهای زندگی» از جمله دیگر آثار شیخطادی است.
هیات داوران آثار بخش انیمیشن:
شهریار بحرانی
متولد 1330 تهران، نویسنده و کارگردان سینما و فارغالتحصیل انیمیشن از مدرسه سینمایی لندن است. او فعالیتهای هنریاش را با گروه تلویزیونی «سپاه» آغاز کرد. بحرانی اولین فیلم خود را در سال 1363 جلوی دوربین برد.
از جمله آثار شاخص بحرانی میتوان به کارگردانی فیلم «مریم مقدس»، فیلمنامهنویسی و کارگردانی فیلمهایی چون «پرچمدار»، «گذرگاه»، «حمله به اچ 3»، «دنیای وارونه» و «ملک سلیمان» اشاره کرد.
محسن پرویز
متولد 1342 تهران، فارغالتحصیل رشته فیزیولوژی از دانشگاه علوم پزشکی تهران، فیزیولوژیست و نویسنده است.
از جمله مسئولیتها و فعالیتهای وی میتوان به «عضویت در هیئت مدیره انجمن قلم ایران»، «معاونت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی»، «پنج دوره مسئولیت برگزاری نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران (دوره نوزدهم تا بیست و سوم)» و «معاونت فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران» اشاره کرد.
وی از سال 1362 در زمینه داستاننویسی، ویراستاری و نقد داستان نیز فعالیت داشته و تاکنون 16 عنوان کتاب داستان منتشر کرده است.
هادی محمدیان
متولد 1361 تهران و فارغالتحصیل گرافیک است. وی کار حرفهای خود را با مجموعه انیمیشن «دره زنجفیل» آغاز کرد. محمدیان با ساخت انیمیشن کوتاه «پرواز تا بینهایت» توانست مقام نخست دومین دوره جشنواره فیلم عمار را به خود اختصاص دهد.
از دیگر فعالیتهای او میتوان به فیلمنامهنویسی در حوزه کمیک استریپ اشاره کرد. وی با نگارش کتاب «خط اول» توانست عنوان «کتاب سال دفاع مقدس» را در حوزه کمیک استریپ از آن خود کند.
آخرین ساخته محمدیان انیمیشن «شاهزاده روم» است، این اثر داستان زندگی مادر امام زمان (عج) را روایت میکند.
محمدرضا رضاپور
فارغالتحصیل دیپلماسی و ارتباطات فرهنگی و همینطور دانشجوی کارگردانی سینما است.
از مسئولیتها و فعالیتهای او میتوان به «مدیریت محتوای ماهنامه فرهنگی هنری سینمارسانه»، «عضویت در کارگروه سینمایی اندیشکده یقین»، «سردبیری ماهنامه نقد سینما» و انتشار دهها مقاله، نقد و یادداشت در بخش فرهنگی مطبوعات و خبرگزاریها اشاره کرد.
هیات داوران آثار مستند بخشهای تاریخ انقلاب و فتنه 88
عباس سلیمی نمین
متولد 1333 در سبزوار، فارغالتحصیل مهندسی کامپیوتر از انگلستان، روزنامهنگار و فعال مطبوعاتی است.
از جمله فعالیتهای مطبوعاتی او میتوان به مدیر مسئولی روزنامه «کیهان» و روزنامه انگلیسی زبان «تهرانتایمز» اشاره کرد.
سلیمی نمین بنیانگذار مؤسسه «مطالعات و تدوین تاریخ ایران» بوده و هماینک نیز مدیریت آن را بر عهده دارد.
محمدحسن روزیطلب
متولد 1362 شیراز و فارغالتحصیل رشته حقوق دانشگاه امام صادق (علیه السلام) است. از سوابق او میتوان به عضویت در هیأت مؤسس و سردبیری پایگاه اطلاعرسانی رجانیوز، عضویت در کمیسیون رسانه مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری، دبیر سیاسی روزنامه ایران و سردبیری نشریه رمز عبور اشاره کرد.
وی نگارش کتابهای مختلفی از جمله «تاریخ شفاهی سیاست خارجی جمهوری اسلامی»، «شکست تحمیل مصلحت»، «پرونده مسکوت» (بررسی اسناد و اسرار پرونده انفجار 8 شهریور 1360 در نخست وزیری) و چندین کتاب دیگر را نیز در کارنامه فعالیتهای خود ثبت کرده است.
مسعود رضایی
متولد 1341 تهران و فارغالتحصیل علوم سیاسی از دانشگاه تهران است. وی از سال 1366 وارد فعالیتهای مطبوعاتی شد. از جمله مسئولیتها و سوابق او میتوان به سردبیری «کیهان هوایی»، سردبیری نشریه «ارزشها» و عضویت در هیئت مؤسس «دفتر مطالعات و تدوین تاریخ معاصر ایران» اشاره کرد. وی هماینک نیز معاون دفتر مطالعات و تدوین تاریخ معاصر ایران است.
رضایی دارای تألیفات و مقالات مختلفی است که از جمله آنها میتوان به کتاب رمان «تصادف»، کتاب «دین و دنیا»، کتاب «سیاست و تاریخ معاصر ایران» و کتاب «سیاستنامه» اشاره کرد.
مهدی نصیری
متولد 1342 دامغان، روزنامهنگار، نویسنده و پژوهشگر علوم دینی بوده و دارای تحصیلات حوزوی تا مقطع خارج فقه است. از جمله فعالیتهای مطبوعاتی وی میتوان به مدیر مسئولی هفتهنامه «صبح»، سردبیری روزنامه «کیهان» و مدیریت مسئول فصلنامه «سمات» اشاره کرد. وی معاونت سیاسی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه سراسر کشور و معاونت فرهنگی دفتر نمایندگی رهبری در کشور امارات را نیز در کارنامه خود دارد.
نصیری علاوه بر نگارش دهها مقاله و گفتگوی مطبوعاتی، چهار کتاب با عنوانهای «اسلام و تجدد»، «فلسفه از منظر قرآن و عترت»، «جایگاه اجتماعی زن از منظر اسلام» و «آوینی و مدرنیته» تألیف و منتشر کرده است.
هوشنگ توکلی
هوشنگ توکلی (گلدوز) متولد 1327 تهران، بازیگر سینما و تلوزیون است. وی از سال 1346 بازی در تئاتر را شروع کرد و از سال 1364 با بازی در فیلم «خانه ابری» وارد عرصه سینما شد.
از آثار توکلی میتوان به بازی در فیلمهایی چون «قفس طلایی»، «پرنده باز»، «دلخون»، «زادبوم» و «نفوذی» اشاره کرد. وی مدیریت اداره هنرهای دراماتیک را نیز در کارنامه خود دارد.
هیات داوران آثار مستند بخشهای اقتصاد مقاومتی و نقد درون گفتمانی
ابراهیم فیاض
متولد 1342 کازرون و عضو هیئت علمی دانشگاههای تهران، امام صادق (ع) و باقرالعلوم است. وی علاوه بر تحصیل در حوزه، دارای مدرک کارشناسی «پژوهشگری» از دانشگاه تهران، کارشناسیارشد «مردمشناسی» از دانشگاه تهران و دکتری «فرهنگ و ارتباطات» از دانشگاه امام صادق (ع) است.
کتابهای «سیاست، دین و فرهنگ»، «جامعهشناسی معرفتی ادبیات و ارتباطات»، «تعامل دین، فرهنگ و ارتباطات: نگاهی مردمشناختی»، «مهندسی فرهنگ عمومی»، «ایران آینده به سوی الگویی مردمشناختی برای ابر قدرتی ایران»، «تولید علم و علوم انسانی» و «مردمشناسی دینی توسعه در ایران: دین، فرهنگ و توسعه در ایران» از این استاد منتشر شده است.
حسن عباسی
متولد 1345 ازنا (لرستان) و دانشآموخته علوم استراتژیک و عضو هیئت علمی دانشگاه است. از فعالیتهای او میتوان به برگزاری دورههای مختلف «غربشناسی فلسفی، فرهنگی و استراتژیک»، کلاسهای دکترینال جامع و همچنین دورههای «کلبه کرامت» اشاره کرد.
وی تا به حال بیش از 140 کنفرانس علمی در داخل و خارج کشور برگزار کرده و متجاوز از31 جلد کتاب در حوزههای مختلف علوم استراتژیک به رشته تحریر در آورده است. وی هماینک رئیس مرکز «بررسیهای دکترینال امنیت بدون مرز ایران» است.
مجید بذرافکن
متولد 1360 دزفول و دانشآموخته کارشناسی ارشد «معارف اسلامی و علوم سیاسی» (دانشگاه امام صادق علیه السلام) و دکتری «تدریس انقلاب اسلامی» است. بذرافکن همچنین کارشناس مرکز اسناد انقلاب اسلامی بوده و تدریس «انقلاب اسلامی» در دانشگاه از فعالیتهای اوست.
محمدمهدی سیار
متولد 1362 زاهدشهر فارس، شاعر و دانشآموخته رشته فلسفه است. از مسئولیتهای او میتوان به مدیریت گروه فرهنگ و هنر دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، مدیریت دفتر پژوهش هنرِ موسسه فرهنگیهنری شهرستان ادب، عضویت در هیئت تحریریه نشریه راه و تدریس ادبیات و منطق در دانشگاه امامصادق علیه السلام اشاره کرد.
وی با نگارش کتاب شعر «حق السکوت» در سال 89، توانست جایزه کتاب سال را از آن خود کند. از جمله سرودههای شاخص او نیز میتوان به سرودن اشعار «مرگ بر آمریکا» و «گزینههای روی میز» اشاره کرد که توسط حامد زمانی (خواننده) اجرا شده است.
محمدتقی یازرلو
فارغ التحصیل کارشناسی علوم سیاسی، تهیهکننده و کارگردان فیلمهای مستند؛ وی مؤسس واحد تولید فیلم ستاد پشتیبانی جنگ در دوران دفاع مقدس است. یازرلو در دهه 60 علاوه بر مسئولیت ستاد تبلیغات جنگ، مدتی نیز در کسوت قائم مقام سیمای مرکز سیستان و بلوچستان فعالیت کرد. وی به واسطه حضور در کشورهای مختلف، به عناون یک مستندساز بین المللی شناخته شده است. یازرلو همچنین سابقه مدیریت مرکز مانیتورینگ سازمان صدا و سیما را در کارنامه دارد. «وقتی که من نبودم»، «والعصر» و «زبان حال» از جمله آثار یازرلو هستند.
هیات داوران آثار مستند بخشهای جنگ نرم و حرکتهای خودجوش مردمی
جواد اردکانی
متولد 1341 مشهد، فارغالتحصیل رشته حقوق، نویسنده و کارگردان سینما و تلویزیون است.
وی فعالیتهای هنری خود را در سال 1376 با مجموعه تلویزیونی «آقای کفایت» آغاز کرد.
از جمله آثار مطرح او میتوان به نویسندگی و کارگردانی فیلمهای «شور شیرین»، «به کبودی یاس» و «قناری» اشاره کرد.
سید مجید رکنی
متولد 1345 قم است. وی فارغالتحصیل کارشناسی مهندسی نفت دانشگاه تهران و کارشناسی ارشد مدیریت فرهنگی است.
از مسئولیتها و فعالیتهای او میتوان به عضویت در تحریریه مجله پرسمان، عضویت در شورای طرح و برنامه گروه فرهنگ و معارف شبکه 3 و تهیهکنندگی سازمان صدا و سیما اشاره کرد. وی تهیه کنندگی برنامههایی چون «تا چشمه رضوان»، «هفت آسمان» و «سمت خدا» را در کارنامه دارد.
حجتالاسلام سید ابوالفضل حسینی
متولد 1356 علیآباد کتول، دانشآموخته حوزه علمیه قم و امام جمعه شهر ملکشاهی ایلام است.
از جمله فعالیتهای فرهنگی ایشان میتوان به برگزاری جشنوارهها و سوگوارههای گوناگونی همچون جشنواره حضرت زینب (س)، سوگواره آب و آیینه و برگزاری چهار سال جشنواره دختر آفتاب اشاره کرد. وی همچنین ساخت 14 فیلم و تهیهکنندگی پنج تئاتر را در کارنامه دارد.
هیات داوران آثار مستند بخشهای بیداری اسلامی و جهانی و بین الملل
حجتالاسلام محمدرضا زائری
متولد 1349 کرمان، وی علاوه بر تحصیلات حوزوی تا سطح خارج فقه، داری مدرک کارشناسی ارشد «روابط اسلام و مسیحیت» از دانشگاه قدیس یوسف بیروت است و اکنون به عنوان دانشجوی دکتری «علوم ادیان» همین دانشگاه تحصیل میکند. از جمله فعالیتهای وی میتوان به انتشار مقالات مختلف در نشریات عربی مانند روزنامه لبنانی النهار، تأسیس موسسه انتشارات ترینگل در بیروت و تأسیس مجله محیا، اشاره کرد.
وی داوری در جشنوارههای مختلف از جمله جشنواره سینمایی پیامبر اعظم (ص)، جشنواره مطبوعات و جشنواره بازیهای رایانهای را در کارنامه خود دارد. از دیگر مسئولیتهای او میتوان به سردبیری روزنامه همشهری و مدیریت مجموعه فرهنگی شهدای انقلاب اسلامی (سرچشمه) اشاره کرد.
بیژن نوباوه
متولد 1338 رباط کریم، فارغالتحصیل رشته «تولید تلوزیونی» است. وی فعالیتهایی چون خبرنگاری، مستندسازی و عکاسی را در کارنامه خود دارد. از جمله مسئولیتهای او میتوان به مدیر کل اخبار داخلی و خارجی واحد مرکزی خبر، خبرنگار واحد مرکزی خبر، مدیریت دفتر نمایندگی صدا و سیما در نیویورک، مدیر مسئول روزنامه «عصر ایرانیان» و نمایندگی مجلس شورای اسلامی اشاره کرد. وی هم اینک نیز نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی است.
آرش دریابندری
متولد 1341 تهران، نویسنده، مترجم و فارغالتحصیل رشته تاریخ اسلام از دانشگاه برکلی کالیفرنیا است. وی از سن چهار سالگی به مدت 40 سال در کشورهای انگلستان و آمریکا زندگی کرده و از چند سال پیش به این سو تحقیقات و فعالیت علمی خود را در زمینه اسلامشناسی و شیعهشناسی متمرکز کرده است. وی تاکنون آثار متعددی از جمله کتاب «ولایت فقیه» حضرت آیت الله جوادی آملی را به زبان انگلیسی ترجمه کرده است. تأسیس وبگاهی در زمینه معارف اسلامی به زبان انگلیسی نیز از دیگر فعالیتهای او است.
مهدی ترابی
متولد 1351 تهران است. وی فارغالتحصیل کارشناسی دانشگاه بوستون آمریکا و مقطع دکترا روابط بین الملل دانشگاه لندن است. هم اکنون نیز مشغول به تحصیل درس خارج فقه در حوزه علمیه است. ترابی همچنین به عنوان «کارشناس امور جهان اسلام»، در مطبوعات کشور فعالیت میکند.
محمدرضا شفاه
محمدرضا شفاه متولد 1360 تهران و دانشآموخته سینما از دانشگاه رن فرانسه است. از سوابق اجرایی او میتوان به مدیریت عامل مؤسسه خانه فیلم داستانی انقلاب اسلامی، مدیریت بیست و هشتمین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران، عضویت در شورای مرکزی و دبیر ارتباطات و امور بینالملل اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان در اروپا اشاره کرد.
از جمله فعالیتهای هنری او میتوان به تهیه کنندگی فیلم داستانی «لکه»، مجری طرح نماهنگ «ایستادهایم»، تهیهکننده فیلم داستانی «رو به قبله» و... اشاره کرد.
همچنین از سوابق علمی و پژوهشی وی میتوان به تدریس فیلمنامه نویسی در دانشکده سینما و تئاتر دانشگاه هنر تهران، تألیف مجموعه تحقیقی «بررسی سینمای ایران» و همچنین تألیف رساله تحقیقی به زبان فرانسه با عنوان «تاثیر شعر فارسی بر سینمای جنگ ایران» اشاره کرد.
جوایز بخشهای فوق در مراسم اختتامیه اهدا شده و از برگزیدگان سایر بخشها در مراسم افتتاحیه تقدیر خواهد شد.
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