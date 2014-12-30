حماسه 9دی سرشار ازپیام بود/برنامه هسته ای هم نباشد دشمنی ها ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، همایش بزرگداشت 9 دی با حضور رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور و مدیرکل امنیتی استانداری البرز، جمع زیادی از مردم، طلاب و روحانیون،‌ بسیجیان،‌ فرهنگیان،‌ دانش آموزان،‌خانواده معظم شهدا و جانبازان ظهر سه شنبه در مصلای امام خمینی شهر هشتگرد برگزار شد.

حجت الاسلام سید رضا تقوی رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور در این آیین اینگونه اجتماعات را دفاع از آرمان های شهدا خواند و تاکید کرد: نباید این اجتماعات را دست کم بگیریم. زیرا به امنیت و اقتدار ملی ما کمک و نظام را تقویت می کنند.

وی گفت: همه ما باید وظیفه خود بدانیم که در این جمع ها حضور داشته باشیم گاهی انسان باید پیامش را با رفتارهایش نشان دهد که این بسیار موثرتر از پیام گفتاری است. حماسه 9 دی نیز سرشار از پیام بود.

حجت الاسلام تقوی با بیان اینکه اصطلاح فتنه این روزها خیلی به گوش می رسد، افزود: هر انقلاب و هر حرکت جدیدی دشمنانی دارد و آسیب هایی آن حرکت را تهدید می کند. هیچ حرکتی در جامعه نیست که به صورت انقلاب ظهور کرده باشد و تیره دلان و دشمنانی بر علیه آنان قیام نکرده باشند. بنابراین انقلابیون و رهبران هر انقلابی باید به شدت مراقب باشند که از طرف دشمنان آسیبی به آنان نرسد.

وی ادامه داد: تحریم هایی که درباره کشور ما اعمال شده یکی از توطئه هایی است که علیه انقلاب صورت گرفته است. برنامه هسته ای بهانه است؛ ما اگر از انرژی هسته ای دست برداریم باز هم دشمن با ما دشمنی خواهد کرد. او می خواهد ماانقلاب را ببندیم و ما تا روحیه انقلابی داریم آنها با ما دشمنی خواهند کرد.

رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور گفت: دشمن فقط زمانی از ما راضی می شود که ما با انقلابمان،‌ ولایت فقیه و اسلام خداحافظی کنیم که این خیالی بیش نیست. مردم ما هرگز از آرمان های انقلاب دست بر نمی دارند و با این اجتماعات این را به جهانیان ثابت می کنند.



حجت الاسلام ناطقی امام جمعه هشتگرد نیز در سخنان کوتاهی ضمن قدردانی از حضور مردم در این همایش باشکوه گفت: تبعیت از ولایت و اتحاد و همدلی مردم و مسئولان و تلاش و کوشش مضاعف بهترین برای راه مقابله با توطئه های دشمنان است.



وی از حماسه ی 9 دی به عنوان یوم الله دیگر در انقلاب اسلامی یاد کرد.