اتهام جدید مادورو علیه واشنگتن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "نیکلاس مادورو" ضمن محکوم کردن جنگ نفتی آمریکا علیه روسیه و ونزوئلا، واشنگتن را به راه انداختن جنگ نفتی علیه کاراکاس و مسکو متهم کرد.

مادورو با اشاره به جنگ برنامه‌ ریزی شده آمریکا برای تخریب روسیه تاکید کرد که مسکو و کاراکاس اجازه نمی دهند واشنگتن آنها را تحت فشار قرار دهد.

"ولادیمیر پادرینو" وزیر دفاع ونزوئلا نیز پیشتر با بیان اینکه آمریکا در پی براندازی دولت نیکلاس مادورو است، اعمال تحریم‌ های شدیدتر علیه ونزوئلا را به منظور افزایش ناآرامی ها، خشونت و جلوه دادن ونزوئلا به کشوری شکست خورده توصیف کرده بود.

تحریم های واشنگتن علیه کاراکاس درحالیست که نیکلاس مادورو در یک سخنرانی اعلام کرد که تحریم های احمقانه آمریکا که با هدف افزایش فشار به منظور تضعیف وفاداری ارتش ونزوئلا انجام می شود، باعث سقوط دولت وی نمی شود.

وی افزود: هم اکنون اعلام می کنم که کودتا علیه دولت را به واسطه وفاداری نیروهای خود خنثی کردیم. مادورو با اشاره با بخشی از تحریم ها از جمله منع صدور روادید برای مقامات دولت ونزوئلا اعلام کرد که احمق ها تصور می کنند برای دریافت روادید ورود به آمریکا اهمیتی قائل هستیم.