" دانشجويان " و " دومين گريز آهوانه " در مشهد

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، كليه دانشجويان اهل ادب و مشغول به تحصيل در يكي مراكز آموزش عالي در سراسر كشور مي توانند آثار خود را تا پايان آبانماه به دبيرخانه اين جشنواره واقع درمشهد مقدس يا نشاني الكترونيكي gorize2@yahoo.com كه آماده دريافت اشعاربه صورت فايل word است ارسال كنند .



اين گزارش حاكي است اشعاردريافتي در دو بخش اشعار مذهبي " چهارده معصوم " واشعار رضوي ودر قالب هاي كلاسيك.نيمايي وسپيد داوري شده واز صاحبان آثار برگزيده جهت شركت در مرحله نهايي دعوت به عمل خواهد آمد.

آثار ارسالي ميباست به صورت تايپي يا با خط خوانا در برگه A4 نوشته وهمراه با كپي كارت دانشجويي( يا كارتي كه دانشجو بودن فرد را تاييد مي كند) ومشخصات كامل فردي ودانشگاهي وآدرس وشماره تلفن ضروري به دبيرخانه جشنواره ارسال گردد.