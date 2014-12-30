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۹ دی ۱۳۹۳، ۱۶:۲۰

سرهنگ شرافتی:

محور زاهدان - زابل فردا مسدود می شود

محور زاهدان - زابل فردا مسدود می شود

زاهدان- فرمانده پلیس راه شمال سیستان و بلوچستان گفت: محور ارتباطی زاهدان- زابل فردا به مدت دو ساعت مسدود می شود.

سرهنگ ایوب شرافتی در گفتگو با مهر بیان داشت: بنا بر اعلام شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان مبنی بر انجام عملیات انفجار به منظور لوله گذاری خط دوم انتقال آب زابل - زاهدان این محور به مدت دو ساعت فردا مسدود می شود.

وی بیان داشت: محور زاهدان - زابل حد فاصل کیلومتر ۱۰ الی ۱۷ روز چهارشنبه از ساعت ۱۲  الی ۱۴ ظهر به منظور حفظ ایمنی خودروهای عبوری با حضور نیروهای پلیس راه مسدود می شود.

شرافتی از رانندگان و مسافرانی که قصد تردد در این محور را دارند درخواست کرد با توجه به محدودیت های ترافیکی اعلام شده نسبت به برنامه ریزی لازم به منظور زمان حرکت و تردد در این مسیر اقدام کنند.

کد مطلب 2452760

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