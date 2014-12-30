حجت الاسلام ابوالحسن سلطانی در گفتگو با خبرنگار مهر به امضای طوماری در حمایت از مقام معظم رهبری توسط دانشجویان دانشگاه آزاد اشاره كرد و اظهار داشت: برای بزرگداشت روز نهم دی، طی یک حركت كاملا خودجوش توسط دانشجویان طوماری برای تجدید پیمان و بیعت با آرمان های انقلاب و رهبری تهیه شد.

وی ادامه داد: این برنامه توسط دانشجویان طراحی شد و در مدت زمان اندكی خود دانشجویان همه اقدامات لازم را انجام دادند كه بحمدلله با استقبال دانشجویان مواجه شد.

قائم مقام دفتر نهاد رهبری دانشگاه آزاد اسلامی در خراسان رضوی هدف این برنامه را مشاركت دانشجویان درمسائل سیاسی عنوان كرد و افزود: حادثه نهم دی، تنها یك حادثه سیاسی نبود، بلكه به دلیل حضور مردم و همچنین تقارن با ایام محرم، ‌یك حادثه معنوی بود و هدف ما است كه دانشجویان در صحنه های سیاسی و معنوی حضور پیدا كنند.

وی با اشاره به اهمیت آراء مردمی از نظر امام خمینی‌(ره)، اظهار داشت: بنای جمهوری اسلامی ایران از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی بر مبنای آراء مردم بنا شده است و از نظر نظام، ‌رأی مردم یك اصل تلقی می شود.

وی ادامه داد: برای اخذ آراء در قانون اساسی ساز و كاری تعبیه شده كه قاعدتا مسئولین براساس آن آراء را اخذ، شمارش و اعلام می كنند.

قائم مقام دفتر نهاد رهبری دانشگاه آزاد اسلامی در خراسان رضوی تصریح كرد: این سازوكار عقلانی و مدنی است و همه مردم دنیا این روش را می پذیرند.

وی با بیان این كه طبیعی است در انتخابات ها گاهی ادعای تقلب و تخلف صورت می گیرد، ابراز داشت: در قانون ما این مسئله پیش بینی شده و مجلس شورای اسلامی راهكارهای قانونی برای آن درنظر گرفته است.

حجت الاسلام سلطانی به حوادث سال ۸۸ اشاره كرد و گفت: با توجه به صحبت ها و حركت هایی كه پس از انتخابات افتاد، اینطور به نظر می رسد كه این افراد در هر صورت می خواستند برای نظام مشكلاتی درست كنند و حتی در صورت ابطال انتخابات و برگزاری مجدد آن، مسلما آرام نمی نشستند و بهانه های دیگری برای آسیب رساندن به نظام پیدا می كردند.

وی با اشاره به تأكید مقام معظم رهبری در تبعیت از قانون، اذعان كرد: رهبری با اعتقاد بر عدم تقلب در انتخابات، گفتند كه از قانون تبعیت شود اما این افراد بحث حفاظت از آراء توسط گروهی غیر از سازمان ها و افراد پیش بینی شده در قانون را مطرح كردند.

قائم مقام دفتر نهاد رهبری دانشگاه آزاد اسلامی در خراسان رضوی ادامه داد: در این شرایط مقام معظم رهبری مخالفت كردند و این امر را بدعتی معرفی كردند كه اگر آن را قبول كنیم، ‌هیچ انتخاباتی در این كشور به سرانجام نمی رسد.

وی تأكید كرد: معتقدم كه حتی بحث تقلب در انتخابات هم بهانه ای بود كه می خواستند مشكلی برای نظام ایجاد كنند كه بحمدلله با حركت مردم با شكست مواجه شدند.

گفتنی است ظهر امروز دانشجویان، كارمندان و اساتید دانشگاه آزاد اسلامی مشهد با امضای این طومار با آرمانهای امام راحل(ره) و رهبری انقلاب تجدید پیمان خود را اعلام كردند.