همایش بزرگ بصیرت در ورامین برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز و همزمان با سالروز حماسه نهم دیماه، همایش بزرگ کارکنان و بسیجیان ادارات ورامین با حضور سردار سادات حسینی مسئول تحلیل محتوای سپاه کشور، مدیران و مسئولان اجرایی در سالن شهرداری ورامین برگزار شد.

در این مراسم که با حضور پرشور بسیجیان و روسای ادارات برگزار شد، کارکنان نهادهای مختلف با سر دادن شعارهایی نظیر مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسراییل بار دیگر با آرمان های بلند امام راحل و مقام معظم رهبری تجدید پیمان کردند.

همچنین در این مراسم گروه های رزمی کار برجسته کشور با اجرای حرکات نمایشی ضمن نشان دادن میزان آمادگی جسمانی خود اعلام کردند تا آخرین نفس پای آرمان های بلند شهدای انقلاب اسلامی و معمار کبیر انقلاب ایستاده اند.

حرکت آزادی خواهانه در جهان رو به گسترش است

در این مراسم محسن خوانساری با اشاره به برکات انقلاب اسلامی ایران اظهار داشت: انقلاب اسلامی ایران تمامی معادلات را بر هم زد و سبب شد تا حرکت های آزادی خواهانه در جهان گسترش پیدا کند، امروز شاهد گسترش حرکت های آزادی خواهانه در جهان هستیم به طوری که هم اکنون ندای آزادی خواهی حتی در خود امریکا شنیده می شود که باید آن را نتیجه انقلاب شکوهمند اسلامی ایران دانست.

فرماندار ورامین افزود: اگرچه دشمن تلاش دارد تا با استفاده از ابزارهای مختلف و به کارگیری عناصر گوناگون نگذارد تا روند الگوگیری از نظام اسلامی گسترش یابد اما امروز شاهد هستیم که کشورهای مختلف جهان و ملت های آزادی خواه دنیا نسبت به ایران با چه دیدی می نگرند.

حادثه نهم دی در اذهان باقی ماند

خوانساری اضافه کرد: با پیروزی انقلاب اسلامی ایران بسیاری از منافع دشمن در منطقه به خطر افتاد به طوری که آنان تلاش کردند تا با استفاده از روش های گوناگون از جمله تحریم و تهدید و جنگ این نظام را از بین ببرند.

این مسئول با اشاره به تحمیل جنگ هشت ساله به مردم و نظام اسلامی ایران عنوان کرد: دشمن با تمام توان و امکانات جنگ هشت ساله را بر ملت ایران تحمیل کرد ولی در جنگ تحمیلی دنیا مشاهده کرد که این نظام یک نظام ارزشی بوده و بر پایه اعتقادات مردم مسلمان ایران بنیان گذاشته شده است.

وی سپس حادثه نهم دی را یکی از برگ های زرین تاریخ این ملت دانست و تأکید کرد: همان طور که کربلا و قیام امام حسین در یاد ملت های آزادی خواه باقی ماند، حماسه 9 دی مردم ایران نیز در تاریخ ماندگار شد و همواره از آن یاد می شود.

در ادامه این مراسم سردار سادات حسینی مسئول تایید محتوای سازمان بسیج کشور با اشاره به چگونگی وقوع فتنه ۸۸ بر هوشیاری مردم و تحلیل دقیق فعالیت سران فتنه تأکید کرد.