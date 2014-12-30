مناطق محروم کهگیلویه وبویراحمد با کمبود اماکن فرهنگی کودکان مواجه اند

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی گرجی زاده ظهر سه شنبه در دیدار با فرماندار بهمئی مراکز این کانون را بستر مناسبی برای پرورش و تربیت دینی کودکان و نوجوانان عنوان کرد و گفت: این مراکز پشتوانه مناسبی در بعد فرهنگی برای تربیت آیندگان جامعه بر اساس آموزه‌های دینی هستند.

وی بیان کرد: در این راستا لازم است مربیان کانون‌ها توجه ویژه‌ای به این مهم داشته و فعالیت خود را دوچندان کنند.

گرجی زاده به کمبود زیرساختهای فرهنگی برای پرورش کودکان و نوجوانان در مناطق محروم استان اشاره کرد و اظهار داشت: برخی شهرهای استان هنوز فاقد مراکز فرهنگی کودکان هستند.

وی بر توسعه مراکز کانون پرورش فکری در همه مناطق استان تاکید کرد و گفت: در این راستا هیچ گونه تبعیضی میان کانون‌های سراسر استان وجود نخواهد داشت.

گرجی زاده با بیان اینکه نیازها و تجهیزات مورد نیاز این مراکز شناسایی شده اند، اظهار داشت: تجهیز این مراکز در اولویت برنامه های این نهاد است.

مدیرکل کانون پرورش کودکان و نوجوانان استان تصریح کرد: بسترسازی برای رشد و پرورش استعدادهای ناب کودکان و نوجوانان هزینه نیست بلکه سرمایه گذاری برای آینده جامعه است.

وی افزود: با این حال این نهاد به تنهایی قادر به پیشبرد و گسترش این اهداف نیست و همکاری دیگر نهادها و دستگاه‌های فرهنگی در این راستا راهگشا خواهد بود.

فرماندار بهمئی هم بر همکاری این فرمانداری در برطرف کردن مشکلات کانون پرورش فکری کودکان این شهرستان تاکید کرد.

حجت‌الله دلشاد گفت: یکی از دغدغه‌های اصلی رهبری در بخش فرهنگ است و در این راستا باید تلاش کنیم با کار جهادی در راستای تحقق منویات ایشان گام برداریم.

وی زیربنای همه امور را فرهنگ دانست و بیان داشت: اگر فرهنگ یک جامعه مشکل داشته باشد، آن جامعه در مسائل اقتصادی و اجتماعی هم با مشکل مواجه خواهد شد.

دلشاد به نقش مهم کانون‌های پرورش فکری کودکان و نوجوانان در جامعه اشاره کرد و افزود: شخصیت یک انسان در کودکی و نوجوانی شکل می‌گیرید و براین اساس با برنامه‌ریزی درست باید بتوان کودکان و نوجوانان را در مسیر صحیح هدایت کرد.

وی با تمجید از استعدادهای موجود در میان کودکان و نوجوانان این شهرستان گفت: فراهم کردن زمینه برای شکوفایی این استعدادها مهمترین وظیفه مسئولین است.