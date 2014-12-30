برگزاری ششمین جلسه شورای اداری شاهرود/۱۰۰۰ اثر در انتظار ثبت ملی

به گزارش خبرنگار مهر، ششمین جلسه شورای اداری شهرستان شاهرود بعد از ظهر سه شنبه در محل فرمانداری در حالی آغاز شد که مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سمنان، میهمان ویژه این جلسه بود.

۱۰۰۰ اثر تاریخی و فرهنگی شاهرود در انتظار ثبت ملی

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان، با بیان اینکه یک هزار اثر فرهنگی تاریخی شاهرود در انتظار ثبت ملی هستند، گفت: تا کنون ۱۲۰ اثر تاریخی، فرهنگی در شهرستان به ثبت رسیده اند.

بحرالعلومی درباره آثار در انتظار ثبت میراث فرهنگی شهرستان شاهرود، توضیح داد: از این یک هزار اثر قابل ثبت، ۵۸ اثر بنای تاریخی هستند و مابقی در زمره آثار معنوی و نا ملموس قرار می گیرند.

وی افزود: با وجود این آثار معنوی و تاریخی و همچنین میراث طبیعی فراوان شهرستان شاهرود از جمله جنگل ابر، باید میراث فرهنگی و گردشگری در شرق استان رونق بیشتری داشته باشد و جدی تر گرفته شود.

هزینه ۴۰ میلیارد ریالی برای احیا کاروانسرای میاندشت میامی

این مقام مسئول با بیان اینکه که ایجاد بستر برای ارزش افزوده در اماکن تاریخی تنها راه حل نگهداری از آنان است، گفت: ارزش افزوده می تواند هزینه های نگهداری بناهای تاریخی را تامین کند و خوشبختانه بسترسازی این مهم در سال ۸۲ و با ادغام سازمان میراث فرهنگی و گردشگری فراهم شده است.

بحرالعلومی با اشاره به کاروانسرای میاندشت میامی به عنوان نمونه ای بارزی از نقش ارزش افزوده در اعتلای میراث فرهنگی، اظهار داشت: این کاروانسرا تا پیش از ادغام سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، بیشتر به مخروبه ای شبیه بود و حال آنکه امروزه یکی از اماکن تاریخی و زیبای شرق استان است.

وی افزود: میراث فرهنگی برای احیا و بهبود کیفیت خدمات دهی به گردشگران تا کنون بیش از چهار میلیارد تومان در این مکان هزینه کرده است و قصد دارد این کاروانسرای ماندگار را به مدت ۲۵ سال در اختیار بخش خصوصی واگذار کند که این مهم به تامین ارزش افزوده آن کمک شایانی می کند.

شاهرود نیازمند موزه های بیشتری است

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سمنان، با بیان این مطلب که شاهرود نیازمند افزایش تعداد موزه های تاریخی است، تصریح کرد: با وجود آثار متعددی که در شهرستان کشف شده اند، نیاز به تاسیس موزه های تخصصی در شرق استان بسیار احساس می شود.

بحرالعلومی تاکید کرد: هم اکنون بسیاری از آثار باستانی شهرستان در گنجینه میراث باستانی استان و یا در موزه ملی پایتخت نگهداری می شود که با تاسیس موزه های جدید در شاهرود و یا شهرهای پیرامون آن، می توان این آثار با اهمیت را به شهر بازگرداند.

وی ادامه داد: توجه به میراث فرهنگی، موزه ها و گردشگری طبیعی در شاهرود می تواند به ورود گردشگران به شرق استان کمک شایانی کند و ویژگی های طبیعی زیستکره خارتوران و جنگل ابر می تواند برای گردشگران مقصد بسیار مناسبی باشد.

۹ دی روزی ماندگار در تاریخ ایران است

معاون استاندار سمنان و فرماندار ویژه شهرستان شاهرود نیز در این جلسه، حماسه ۹ دی را روزی ماندگار در تاریخ ایران اسلامی دانست و گفت: در این حماسه مردم به عشق ولایت بذر ایستادگی و وحدت را بر چهره مایوس دشمنان پاشیدند.

سید محمد رضا هاشمی، با اشاره به عظمت ملت شریف ایران اسلامی، تصریح کرد: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با پشتیبانی مردم غیور، رهبری عالمانه مقام معظم رهبری و خون پاک شهدا امروزه در سطح منطقه به نوعی الگو برای جوامع شناخته می شود.

وی افزود: همانطور که خواسته امام راحل صدور انقلاب به فرای مرزهای ایران اسلامی بود، امروزه خوشبختانه شاهد این صدور هستیم چراکه ایران اسلامی مبدل به الگویی برای سایر جوامع اسلامی شده است.

وحدت بین مسلمانان در دنیای اسلام تسخیر ناپذیر است

رئیس شورای اداری شهرستان شاهرود با اشاره به راهپیمایی میلیونی شیعیان حسینی بمناسبت اربعین در کشور عراق، تاکید کرد: این تجمع را به جرات می توان بزرگترین گردهمایی دینی، مذهبی از صدر اسلام تا کنون نامید.

هاشمی با تاکید بر وحدت مسلمانان جهان، اظهار داشت: حضور بیش از ۲۳ میلیون زائر حرم حسینی در ایام اربعین، اهداف گروهگ ضد اسلامی و امریکایی داعش را در شکست شیعیان نقش بر آب کرد.

وی ادامه داد: این وحدت شیعیان و راهپیمایی میلیونی زوار حرم امن حسینی به جهانیان نشان داد که وحدت بین مسلمانان در دنیای اسلام تسخیر ناپذیر است.

انبار نمک دغدغه ای برای میراث فرهنگی و شهرداری است

فرماندار ویژه شهرستان شاهرود با اشاره به موضوع مورد اختلاف بین میراث فرهنگی، شهرداری و اوقاف در خصوص انبار نمک شاهرود نیز گفت: تصمیمات بین دستگاه های اجرایی همواره باید با رعایت مصلحت مردم اندیشیده شود.

هاشمی تاکید کرد: موضوع انبار نمک شاهرود باید به گونه ای حل شود که هم دغدغه های حوزه گردشگری در شهرستان دیده شود و هم در حفظ و حراست از آثار ملی و تاریخی اهتمام کامل گذاشته شود.

وی افزود: اهمیت گردشگری امروزه تا به آنجاست که این صنعت پس از تولید نفت و خودرو، سومین صنعت پردرآمد و جهان محسوب می شود پس باید به اهمیت آن واقف بود.

بیکاری یکی از دغدغه های مسئولان شاهرود است

معاون استاندار سمنان، با اشاره به اهمیت گردشگری در شهرستان شاهرود، گفت: امروزه بیکاری یکی از دغدغه های مسئولان شهرستان است و گردشگری از جمله منابعی محسوب می شود که در امر اشتغالزایی به ویژه استغال پایدار می تواند بسیار موثر باشد.

هاشمی نیاز امروز شهرستان را رفع معضل بیکاری در بین خانواده ها دانست و تاکید کرد: عمده مراجعات به محاکم قضایی، طلاق ها، ناهنجاری های اجتماعی و آسیب های اجتماع در بیکاری ریشه دارند.

وی ادامه داد: در رفع این معضل همه دستگاه های اجرایی و نهادهای تصمیم ساز باید مشارکت داشته باشند تا به امید خداوند متعال روزی شاهد رفع این معضل باشیم.

۶۸ درصد بودجه شاهرود تخصیص یافته است

مقام عالی دولت در شهرستان شاهرود همچنین از تخصیص ۶۸ درصدی بودجه نهادهای اجرایی شهرستان خبر داد و ابراز داشت: از ۲۲۰ میلیارد ریال بودجه مصوب سالجاری تا کنون ۱۵۰ میلیارد ریال تخصیص یافته است که این رقم قابل توجه تا کنون سابقه نداشته است.

هاشمی با اشاره به پیگیری پروژه های آماده بهره برداری توسط ادرات و دستگاه های دولتی، تصریح کرد: مرحله سوم پرداخت اعتبارات تا پایان سال مالی انجام می شود اما باید در نظر داشت که پیگیری تخصیص بودجه و همچنین پیگیری پروژه های در دست احداث و تکمیل در ادارات باید در دستور کار قرار بگیرد.

وی ادامه داد: امید است تا پایان سال مالی ۱۰۰ درصد اعتبارات مصوب برای نهادهای اجرایی شهرستان شاهرود، تخصیص یابد.

پتانسیل مسافران عبوری از شاهرود مورد توجه قرار بگیرد

رئیس شورای اداری شهرستان شاهرود با اشاره به مصوبات ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی نیز گفت: باید پتانسیل مسافران عبوری از شهرستان مورد توجه قرار بگیرد چراکه ورود مسافران، تهیه مایحتاج و آشنایی با صنایع دستی شهرستان می تواند به اقتصاد منطقه کمک کند.

هاشمی، اشتغال در زمینه گردشگری را اصلی مهم دانست و تاکید کرد: می توان بازارچه هایی برای عرضه محصولات، سوغاتی ها و صنایع دستی شهرستان و منطقه در ورودی شهرها و یا در مناطقی از شاهرود ایجاد کرد تا هم در زمینه اشتغال زایی برای جوانان اقدام مناسبی انجام داد و هم به اقتصاد شهر و منطقه کمک کرد.

وی ادامه داد: ممکن است ورود سیل مسافران به شهرهای منطقه در ابتدای امر، ترافیک و مشکلات حمل و نقل را تداعی کند اما به هر حال تامین نیاز های مسافران در شهرها می تواند در بهبود اوضاع اقتصادی فروشندگان و همچنین برطرف کردن نیاز های زوار امام هشتم (ع) اثر مثبت داشته باشد.

شاهرود میزبان نمایشگاه استانی کتاب

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شاهرود با اشاره به برگزاری نمایشگاه استانی کتاب در شاهرود، گفت: خوشبختانه یکبار دیگر، این شهرستان در بهمن ماه سالجاری میزبان نمایشگاه استانی کتاب خواهد بود.

محسن امیری برگزاری این نمایشگاه را رویدادی بزرگ برای شاهرود دانست و تصریح کرد: امسال ۵۰۰ ناشر برای حضور در این نمایشگاه اعلام آمادگی کرده اند که این امر نشان دهنده اهمیت شهر شاهرود به عنوان یکی از مراکز فرهنگی کشور است.

وی با اشاره به اینکه این نمایشگاه قرار است از هفتم لغایت دوازدهم بهمن ماه سال جاری در شاهرود برگزار شود، اظهار داشت: از همه دستگاه های اجرایی و نهادهای دولتی تقاضا داریم تا در برگزاری هر چه بهتر این رویداد فرهنگی در شهرستان شاهرود، همکاری لازم را با اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی داشته باشند.

این مقام مسئول در خاتمه تاکید کرد: اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی تنها برگزار کننده نمایشگاه استانی کتاب است اما در واقع تمام نهاد های اجرایی و فرهنگی شهرستان شاهرود در برگزاری این رویداد مهم فرهنگی دخیل هستند.