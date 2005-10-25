عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس: انسان امروز بيش از گذشته نياز به دينداري و ارتباط با خداوند دارد

حسينعلي شهرياري عضوكميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي درگفتگو با خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" با تأكيد بر نياز انسان امروز به عبادت اظهار داشت: پژوهشهاي انجام شده نشان مي دهد كه بشر امروزي بيش از گذشته به دينداري و رجوع به خداوند نياز دارد .

وي با اشاره به اينكه آرامش روحي مهمترين ويژگي دعاست گفت: دعا در آرامش روح و روان انسان بسيار مؤثر است از اين رو افرادي كه با خداوند در ارتباط هستند با توكل به او شهامت و جرأت مي يابند و در مقابله با مشكلات مقاومت بيشتري را از خود نشان مي دهند، در اين راستا مي توان به نياز بشر امروزي به اين آرامش اشاره كرد كه همواره با توكل و عبادت حاصل مي شود .

شهرياري گفت: انسانهايي كه عبادت مي كنند از مرگ هراسي نخواهند داشت چرا كه از طريق برقراري ارتباط معنوي با خداوند همواره ايمان را در دل احساس مي كنند و مرگ را به منزله فنا نمي پندارند بلكه موضوع مرگ در نظر آنان به مفهوم نزديكي به خداوند است .

وي با اشاره به اينكه دعا كردن، برقراري ارتباط با خداوند است، گفت: در دعا كردن ارتباطي ميان خداوند و انسانها شكل مي گيرد و در اين راستا انسان به قدرت خداوندي و الطاف او تكيه و توكل مي كند، از اين رو در برقراري ارتباط با ديگران آرامش روحي و رواني بيشتري را احساس مي كند و اعتقادات مذهبي به او كمك مي كند مشكلات و مصائب خود را آرامش بيشتر و با آسودگي تحمل كند .

شهرياري به دوران دفاع مقدس اشاره كرد و گفت: قبل از انجام عمليات رزمندگان به دعا و نيايش مي پرداختند و قلبهاي خود را به خداوند متصل مي كردند، در پي اين دعا و عبادت شهامتي در آنان ايجاد مي شد به آنها اين عزت نفس را مي داد كه خطوط دشمن را بشكنند و بر نيروي آنان غلبه كنند، در اين راستا بسياري از دشمنان از اين توان عظيم روحي و جسمي در رزمندگان متعجب مي شدند .

وي گفت: در دنيا تحقيقات متعددي پيرامون اعتقادات ديني در افراد انجام شده است و نتايج حاصل نشان مي دهد افرادي كه ديندار و خداپرست بوده و اعتقادات ديني آنان قويتر است از نظر سلامتي روان، وضعيت مطلوبتري دارند همچنين در سيستم ايمني بدن هم اين افراد در مقابل بيماريهاي جدي مقاومت بسياري را از خود نشان مي دهند و در رابطه با درمان شرايط مطلوب و مناسبي را دارند .

شهرياري در ادامه افزود: در جامعه مي توان به كرات مشاهده كرد كه جسم و روح افراد ديندار پاسخ بهتري را به درمان مي دهد و از لحاظ رواني هم آمادگي و سلامت بيشتري را دارند .

وي گفت: دليل اين نتايج به درستي شناخته نشده است همانطور كه بسياري از مسائل در علم ناشناخته مانده اند اما آنچه بطور كلي به دست آمده است نشان مي دهد كه دينداري آن بخش از سيستم مغزي را كه به سلامت روحي مرتبط است تحت تأثير قرار مي دهد .