فتنه 88 پیچیده ترین توطئه استکبار علیه نظام اسلامی بود

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر سه شنبه مراسم بزرگداشت حماسه 9دی با حضور گسترده و استقبال عمومی در سالن والفجر مجموعه ورزشی 15 خرداد شهر تاکستان برگزار شد.

ایرج حیدری فرماندار شهرستان تاکستان دراین مراسم گفت: حماسه 9دی از پیچیده ترین توطئه های نظام سلطه و استکبار بود که از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون در دستور کار دشمنان قرار گرفت.

وی افزود: نظام سلطه و استکبار با پیروزی انقلاب و نظام جمهوری اسلامی خود را بازنده می دید و با توجه به متزلزل شدن منافع خود در ایران و دیگر کشورهای منطقه و بیداری اسلامی، برای به زانو در آوردن نظام اسلامی دست به توطئه های بسیاری از جمله کودتا، ترور، جنگ تحمیلی، تحریمهای ظالمانه، تفرقه بین اقوام،فتنه های گوناگون زدند ولی خوشبختانه باهمه تلاش های مذبوحانه نتوانستند به هدف برسند.

فرماندار شهرستان تاکستان بیان کرد: در همان ابتدا مقام معظم رهبری با بصیرت افزایی در مسائل فرهنگی و اجتماعی برای مردم و مسئولان نظام زمینه و اهداف را ترسیم کردند که مقابله با استکبار بود.

وی تصریح کرد: فتنه 88 توطئه برنامه ریزی شده بود تا شورشی علیه نظام ما ایجاد کنند که با رهنمودهای ولی فقیه و حضورهوشیارانه مردم نتوانستند به اهداف شوم خود دست یابند.

حیدری یادآورشد:حماسه ۹دی قدرت نرم انقلاب اسلامی و تجلی گاه بصیرت و ولایت پذیری ملت ایران بود و مردم با باورهای دینی اعتقادی خود متوجه شدند فتنه 88 موضوع انتخاباتی و اختلاف دو حزب نیست و از اساس با شریعت اسلام مخالفند.

وی اظهارداشت: ملت غیور ایران انقلاب را از آن خود می داند و صیانت از آن و خون شهیدان و پیروی از ولایت فقیه را وظیفه می داندزیرا ملت ایران دل داده امام (ره) و رهبری است و هیچ گاه برنمی تابد که به امام (ره) و مقام معظم رهبری اسائه ادب شود.

این مسئول گفت: در طول تاریخ هر زمان که دشمن قصد کرده به انسجام و وحدت مرم آسیب بزند مردم همیشه در صحنه با حضور در وقایع حساس کشور توطئه های دشمنان را خنثی کرده اند و در این حادثه نیز همینگونه شد.

حیدری افزود: حضور 40 میلیون نفری در 22 خرداد در پای صندوقهای رای و حضور 50 میلیون نفری مردم برای خلق حماسه 9 دی نشان داد با توجه به اینکه استکبار جهانی همواره سعی کرده با تحریم ها و توطئه ها و کارشکنی های فراوان، مانع اقتدار و عزت ملت ایران شود ولی هوشیاری ملت ایران در دفع فتنه ها در سایه تبعیت از فرآمین رهبری باعث شکست همه توطئه ها شده است.

فرماندار تاکستان بیان کرد:نمایش بلوغ سیاسی،حضور و مشارکت حداکثری درانتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری،کشاندن کشور های 5+1به پای میز مذاکره، حضور مقتدرانه در دیپلماسی بین الملل، بیداری اسلامی در دیگر کشورها، حضور در تجمع عظیم اربعین کربلا از دستاوردهای حماسه 9 دی است و وظیفه ما را سنگین تر می کند که تحت امر ولی فقیه از این نظام تا ظهور حضرت مهدی (عج) دفاع و حفاظت کنیم.