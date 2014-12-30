رئیس جمهوری از طرح جامع توسعه بندر چابهار بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر روحانی در این بازدید که با حضور مقامات کشوری و همچنین مقامات استانی انجام شد با توضیحات مدیرکل بنادر و دریانوردی استان در جریان جزئیات و روند اجرای توسعه طرح بندر قرار گرفت.

مدیر کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان در تشریح اقدامات انجام شده در این بازدید بیان داشت: ظرفیت فاز نخست طرح توسعه بندر شهید بهشتی چابهار به عنوان دروازه توسعه محور شرق کشور پس از اجرای ۲ پست اسکله کانتینری و ۳ پست اسکله چند منظوره ظرفیت این بندر را به ۶ میلیون تن در سال خواهد رساند.

سیاوش رضوانی بیان داشت: انجام عملیات لایروبی به میزان ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار مترمکعب، استحصال اراضی حوضچه بندر به میزان ۴۰ هکتار، ساخت اسکله به طول ۸۰۰ متر، انجام عملیات بهسازی خاک به میزان یک هزار و ۱۱۹ هکتار، تطویل موج شکن موجود بندر به طول یک هزار و ۴۷۰ متر، احداث ترمینال کانتینری با دو پست پهلوگیر به طول ۶۰۰ متر و احداث ترمینال چندمنظوره با سه پست پهلوگیر به طول ۶۰۰ متر و همچنین دایک حفاظت از ساحل به طول ۴ هزار و ۱۵۰ متر از جمله بخش های مهم عملیات اجرایی طرح توسعه جامع بندر شهید بهشتی است.

وی افزود: با اجرای فاز یک طرح توسعه بندر شهید بهشتی با اعتباری بالغ بر ۳۵۰ میلیون دلار به ظرفیت اسمی تخلیه و بارگیری حدود ۶ میلیون تن در سال می توان آینده ای بسیار روشن را برای این بندر ترسیم کرد.

وی با بیان اینکه طرح های توسعه ای بسیاری در این بندر در حال اجرا و یا عقد قرارداد است اظهار داشت: در آخرین توافق صورت گرفته احداث خطوط لوله انتقال و ساخت مخازن نگهداری محصولات پتروشیمی با ظرفیت اسمی ۲۳ میلیون تن در سال و در بندر شهید بهشتی در دستور کار قرار گرفته است.

وی میزان سرمایه گذاری در این پروژه را بالغ بر۸ هزار میلیارد ریال و در زمینی به مساحت ۲۰۰ هزار متر مربع توسط شرکت توسعه نگین مکران عنوان کرد و افزود: این قرارداد که به مدت ۲۰ سال برای آن زمان در نظر گرفته شده است برای تعداد ۱۰۰ نفر به صورت مستقیم و تعداد ۵۰۰ نفر به صورت غیر مستقیم اشتغال زایی خواهد داشت.

رضوانی ابراز داشت: با اجرای پروژه طرح توسعه بندر شهید بهشتی و سرعت بخشیدن به اتمام فاز نخست این طرح بزرگ تا پایان امسال شاهد پروژه های دیگری از قبیل احداث و ساخت انبارهای سر پوشیده پیشرفته برای ذخیره سازی غلات و همچنین سوخت رسانی به کشتی ها خواهیم بود.