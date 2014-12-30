تلاش برای ثبت 70 درصد تاریخ دفاع مقدس در برنامه ششم

به گزارش خبرنگار مهر، سردار بهمن کارگر عصر سه شنبه طی یک نشست خبری اضافه کرد: پیش بینی ما این است که در این رهگذر 50 جلد تاریخ دفاع مقدس نوشته شود.

وی همچنین با بیان اینکه تاکنون دو جلد دایره المعارف دفاع مقدس به چاپ رسیده است، اظهار داشت: تلاش ها برای تالیف جلد سوم نیز در حال انجام است و پیش بینی می شود که تعداد این دایره المعارف ها نیز به 50 جلد برسد.

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس با اشاره به تاریخچه این بنیاد، عنوان کرد: بنیاد در سال 1369 به دستور مقام معظم رهبری تشکیل شد و اساسنامه آن به تصویب ایشان رسید و بعد از آن دوبار در اساسنامه تجدید نظر صورت گرفت.

سردار کارگر ادامه داد: وظیفه بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس که تاکید زیادی بر آن وجود دارد، جلوگیری از فراموشی و تحریف دفاع مقدس است.

وی گفت: 26 اسفند سال گذشته که به خدمت مقام معظم رهبری رسیدیم ایشان دوباره بر وظایف ما یعنی جلوگیری از فراموشی و تحریف دفاع مقدس تاکید کردند و یکی از مشخصات این حماسه های بزرگ و خطراتی که آن ها را تهدید می کند همین تحریف است که باید مواظب باشیم چنین اتفاقی رخ ندهد.

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس یادآور شد: در حال حاضر بنیاد دارای هیئت امنایی متشکل از 21 نفر است که هشت وزیر در آن عضویت دارند.

سردار کارگر بیان کرد: بسیاری از آثار دفاع مقدس به دلیل عدم نگه داری از بین رفته اند و در حال حاضر آثار فیزیکی مربوط به آن اندک است.

وی ابراز داشت: 43 یادمان دفاع مقدس در خوزستان، ایلام، کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی ایجاد شده است که تقریبا با عملیات های دفاع مقدس سازگاری دارند.

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس گفت: در ابتدای سال 84 فقط 400 هزار نفر از مناطق دفاع مقدس بازدید کردند در حالی که سال گذشته بیش از چهار میلیون نفر از این مناطق بازدید کرده اند که 47 درصد آن ها با ماشین های شخصی خود نسبت به این بازدید اقدام کرده اند.

سردار کارگر افزود: همچنین 67 درصد از افرادی که از مناطق عملیات دفاع مقدس بازدید کرده اند، زیر 30 سال بوده اند.

وی با اشاره به شبکه های راویان، مبلغین و خادمین دفاع مقدس، گفت: افرادی که در این شبکه ها فعالیت می کنند 30 هزار نفر هستند که به شکل داوطلب و بدون دریافت پول خدمت ارائه می کنند و 80 درصد آن ها دارای تحصیلات عالی و دانشگاهی هستند.

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس تاکید کرد: دفاع مقدس زمانی موفق است که از حالت جناحی خارج شده باشد و هر کسی که در دفاع مقدس به دنبال ورود به کارهای جناحی و سیاسی باشد، به آن خیانت کرده است.

سردار کارگر گفت: استان فارس با دارا بودن 15 هزار شهید، 15 هزار جانباز و سه هزار آزاده و در حدود 250 هزار رزمنده یکی از استان های نمونه کشور محسوب می شود و همان طور که قطب فرهنگی کشور محسوب می شود در دفاع مقدس نیز همواره پیشقدم بوده است.

وی اضافه کرد: انتظار است که استان فارس به عنوان قطب فرهنگی در حوزه حفظ و نشر ارزش های دفاع مقدس و به ویژه در زمینه های محتوایی و کیفی پیشقدم باشد.

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس با اشاره به اینکه در هر استان هیئت امنایی برای ساخت موزه دفاع مقدس به ریاست استاندار ایجاد شده است، گفت: امیدوار هستیم که موزه دفاع مقدس استان فارس در سال 95 راه اندازی شود.

سردار کارگر تصریح کرد: دفاع مقدس تنها متعلق به بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس نیست بلکه به همه مردم تعلق دارد و حیثیت دینی و ملی ما محسوب می شود.

وی افزود: امروز اگر ایران به عنوان یک قدرت جهانی با شش کشور قدرتمند جهان به مذاکره می نشیند مرهون دفاع مقدس و خون شهدا است.

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس همچنین با تاکید بر اینکه باید برای جمع آوری تاریخ شفاهی و خاطرات افراد از دفاع مقدس اهتمام ویژه ای شود، بیان کرد: همان طور که در حوزه دفاع مقدس باید کارهای شکلی انجام شود باید در کنار آن کارهای کیفی و محتوایی مانند ایجاد کتابخانه دفاع مقدس نیز وجود داشته باشد.

سردار کارگر تاکید کرد: نقش زنان در دفاع مقدس اگر از مردان بیشتر نبوده، کمتر هم نیست اما متاسفانه این موضوع مغفول و به آن کم لطفی شده است.

وی با اشاره به اینکه در سطح کشور نزدیک به هزار شهید گمنام تدفین هستند، گفت: در فارس 162 شهید گمنام در 58 نقطه تدفین شده اند.