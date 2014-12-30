به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدجواد حاج‌علی‌اکبری صبح سه شنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان سمنان در محل دفتر وی اظهار داشت: سران فتنه در عرصه‌های اقتصادی، فرهنگی و بین‌المللی به ملت ایران ضربه زدند.

وی تصریح کرد: این فتنه در برخی خانواده‌ها و بین فرزندان و والدین تفرقه ایجاد کرد و سعی بر از هم پاشیدن خانواده‌ها داشت

خداوند متعال ملت ایران را از لبه پرتگاه خطرناکی نجات داد

رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد کشور با بیان اینکه فرصت تاریخی برای ملت ایران در انتخابات ۸۸ به وجود آمد و ملت ایران بار دیگر در آن صحنه قدرت، نشاط و عظمت خود را به رخ عالم کشاندند و رکورد ۸۵ درصدی را به نام خود ثبت کردند تصریح كرد: اما جریان فتنه در چنین صحنه‌ای وارد شد و این حماسه بزرگ و تاریخی را تبدیل به تهدیدی تاریخی برای ملت ایران کرد.

حاج علی اکبری با بیان اینكه خداوند متعال ملت ایران را از لبه پرتگاه خطرناکی که می‌رفت دستاوردهای انقلاب و نظام و خونهای هزاران شهید را بر باد دهد، نجات داد، گفت: یک بار دیگر جریان عمومی استکبار، قدرت نرم انقلاب اسلامی را که در ولایت فقیه جلوه می‌کند را در حماسه ۹ دی مشاهده کردند.

وی افزود: مردم عزیز ایران از جایگاه امامت و ولایت، بصیرت دریافت کردند، مردمی که بارها استعداد خود را اثبات کردند این بار متفاوت تر در برابر فضای غبارآلودی و شبه ناک، مردم ایران بصیرت گرفتند و آگاه شدند

خسارت‌های فتنه‌گران به مردم ایران قابل شمارش نیست

نماینده ولی فقیه در اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان افزود: خسارت‌هایی که فتنه و فتنه‌گران به جمهوری اسلامی و مردم ایران وارد کردند، قابل شمارش نیست.

حاج‌علی‌اکبری با بیان اینکه میلیاردها دلار ضرر مالی به جمهوری اسلامی بخشی از این ضررهاست، گفت: تشدید تحریم‌های بین‌المللی یکی از اصلی‌ترین خسارت‌های فتنه سال ۸۸ بود.

وی ایجاد بصیرت در نسل جوان و دانش آموزان کار و وظیفه اصلی این اتحادیه در کشور عنوان کرد و گفت: اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان کشور انتقال دهنده رسالت و پیام انقلاب اسلامی در بین نسل دانش آموزی است.

توجه اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان به تقویت بنیه های علمی دانش آموزان

نماینده ولی فقیه در اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان با بیان اینکه دانش آموزان عضو در اتحادیه انجمنهای اسلامی از نظر علمی در سطح بالایی قرار دارند، به توجه این اتحادیه به فعالیتهای علمی و تقویت بنیه های علمی دانش آموزان به منظور کمک به توسعه و رشد کشور در آینده تاکید کرد.

حاج علی اکبری خاطرنشان کرد: با ورود دانش آموزان به اتحادیه انجمن های اسلامی، این نسل از همان ابتدا با ارزش ها و مبانی فکری انقلاب اسلامی آشنا و جذب فعالیت انقلابی می شوند.

وی افزود: بصیرت و توجه به خواسته های رهبری از اهداف فعالیتهای فرهنگی و معرفتی ویژه دانش آموزان در این اتحادیه است.

سردادن شعار مرگ بر آمریکا نوعی جهاد است

نماینده ولی فقیه در استان سمنان نیز در این نشست با اشاره به فرموده پیامبر اسلام (ص)، گفت: مومن باید با شمشیر و زبانش مجاهد باشد.

آیت الله سیدمحمد شاهچراغی با بیان اینکه بر اساس این حدیث امر به معروف و نهی از منکر جهاد محسوب می شود، ادامه داد: سردادن شعار مرگ بر آمریکا و تجمع روز ۹ دی نیز نوعی جهاد است.

وی با اذعان به اینکه ۹ دی روزی فراموش ناشدنی در تاریخ انقلاب اسلامی است افزود: ۹ دی ماه در تاریخ پر فراز و نشیب ایران اسلامی روزی ماندگار است که هرگز به فراموشی سپرده نخواهد شد.

مسئولان از شعار کم کنند و اهل عمل به وظیفه باشند

امام جمعه سمنان با اشاره به اینکه پیام حماسه ۹ دی این است که مردم در هیچ شرایطی نظام اسلامی را تنها نمی گذارند، افزود: مسئولان نیز باید مردم را راضی نگه دارند و از شعار کم کنند و اهل عمل به وظیفه باشند.

آیت الله شاهچراغی تاکید کرد: حفظ وحدت، رضایت مردم و حمایت از ولایت مطلقه فقیه باید اهتمام ویزه همه در کشور باشد

سه هزار و ۳۰۰ دانش آموز دختر و پسر در استان سمنان عضو اتحادیه انجمنهای اسلامی هستند.