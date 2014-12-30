حصر سران فتنه برخوردی منطقی و دفاع از حق نظام است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد جواد موحد در جمع مردم کرج با اشاره به اینکه مردم در این حماسه بار دیگر خط بطلانی بر اهداف دشمن کشیدند، بیان داشت: دشمن پس از فتنه 88 نیز دست از توطئه برنداشته و به طرح ریزی اهداف خود ادامه داده است و شاید یکی از فعال ترین اهداف دشمن را در زمان حال در بحث هسته ای بتوان دنبال کرد زیرا انرژی هسته ای و حقوق بشر بهانه ای دیگر برای طراحی توطئه ای جدید است.



نماینده ولی فقیه در سپاه امام حسن مجتبی (ع) استان البرز همچنین اظهار داشت: ایران کشوری بر اساس حاکمیت ولایت فقیه است که یکی از شاخصه های مهم آن بصیرت دهی به مردم خواهد بود و مقام معظم رهبری به خوبی با سخنرانی های خود مردم را آگاه کرده و امید می رود با بصیرت افزایی در میان مردم به خصوص بسیجیان اهداف شوم دشمن یکی پس از دیگری برملا شود.



موحد، انقلاب اسلامی را یکی از موهبات الهی متناسب با خواستگاه فطری بشر نامید و افزود: انقلاب اسلامی از زمان شکل گیری در ایران و جهان طرفداران بسیاری را پیدا کرد، از این روز منشا تغییرات مهم سیاسی در بسیاری از کشورهای اسلامی شد.



وی اظهار داشت: سردمداران قدرت استکبار که تاب و تحمل چنین توسعه و پیشرفتی را در کشور اسلامی ایران نداشتند به طراحی و اجرای توطئه های مختلفی در برابر جمهوری اسلامی ایران یکی پس از دیگر پرداختند که یکی از توطئه های اخیر آنها که به سرانجام نیز نرسید توطئه فتنه سال 88 در پس انتخابات ریاست جمهوری بود.



مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه امام حسن مجتبی (ع) استان البرز ادامه داد: متاسفانه در این فتنه عده ای فریب خورده داخلی با حمایت سردمداران برون نظام اسلامی در کشور به خصوص در تهران شورش ایجاد کرده و تصور ذهنی شان این بود که این بار می توانند ضربه سختی به کشور بزنند.



وی با بیان اینکه در اظهارات سران داخلی فتنه مشخص شد که دشمن اهدافی شومی را در پس آتش سوزی ها، تخریب ها، هنجارشکنی ها، هتک حرمت ها و ... دنبال می کند، تصریح کرد: مردم انقلابی ایران با عشق وعلاقه ای که به خاندان اهل بیت علیهم السلام داشتند، برای رویارویی با این حرکت شوم دشمن حرکتی خود جوش و انقلاب از خود به نمایش گذاشتند و حماسه عظیم نهم دی را رقم زدند.

موحد گفت: حماسه نهم دی ماه سال 88 رفراندوم دیگر در برابر دشمن برای استمرار اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران، آرمانهای امام و رهبری بود که به صورت خود جوش در همه جای کشور تجلی پیدا کرد.



حجت الاسلام موحد در پایان گفت: حصر خانگی سران فتنه، دوری از چشم مردم و منع فعالیت های سیاسی و اجتماعی آنها برخوردی قاطع و منطقی است که علاوه بر دفاع از حق نظام مجازاتی سخت برای آنها می باشد.