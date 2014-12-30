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۹ دی ۱۳۹۳، ۱۶:۲۷

شایع ترین سرطان در ایران/وضعیت درمان سرطان ها در کشور

شایع ترین سرطان در ایران/وضعیت درمان سرطان ها در کشور

دبیر علمی بیست و پنجمین کنگره سالیانه انستیتو کانسر، از بررسی شایع ترین سرطان ها در کشور خبر داد.

دکتر هومن حداد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در این کنگره که از فردا به مدت دو روز (10 و 11 دی ماه 93) در تالار امام بیمارستان امام خمینی برگزار می شود، موضوع شایع ترین سرطان ها در ایران مورد بحث و بررسی متخصصین داخلی قرار می گیرد.

این متخصص رادیوتراپی و آنکلوژی از سرطان معده به عنوان شایع ترین سرطان در کشور نام برد و افزود: سرطان معده کشنده ترین سرطان نیز به شمار می رود.

حداد با اعلام اینکه شایع ترین سرطان در زنان سرطان پستان است، ادامه داد: خوشبختانه در موضوع درمان سرطان ها در ایران عقب نیستیم اما نیازمند پیشرفت هستیم.

وی همچنین بر تجهیز دستگاه های پیشرفته تشخیص و درمان سرطان ها در کشور تاکید کرد و افزود: دستگاه ها و تجهیزاتی که داریم مطابق استانداردهای روز دنیاست اما نیاز داریم که از تجهیزات پیشرفته تری استفاده کنیم.

دبیر علمی کنگره به هزینه های درمان سرطان در کشور اشاره کرد و گفت: آنچه را بنده اطلاع دارم، این است که بیماران تامین اجتماعی در بیمارستان امام خمینی، هزینه ای بابت درمان سرطان نمی پردازند.

حداد به موضوع اخلاق پزشکی در سرطان که در این کنگره بررسی می شود، اشاره کرد و افزود: بزرگداشت استاد شمس شریعت به عنوان استاد برجسته پاتالوژی ایران، از دیگر برنامه های این کنگره است.

کد مطلب 2452781
حبیب احسنی پور

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