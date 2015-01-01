آغاز بیمه دو میلیون ایرانی خارج نشین/اسامی پرطرفدار دختران و پسران

به گزارش خبرنگار مهر، حوزه رفاه و بهزیستی در این هفته شاهد اخبار و رویدادهای مختلفی بود که گزیده ای از مهمترین آنها در گزارش پایان هفته مرور می شود.

نام های پرطرفدار دختران و پسران ایرانی

مدیرکل اسناد هویتی سازمان ثبت احوال در این هفته اسامی نامهای پر طرفدار دختران و پسران را طی 9 ماهه امسال اعلام کرد و گفت: رویکرد والدین انتخاب اسامی ایرانی و اسلامی برای فرزندان است.

محسن اسماعیلی به دو اسم برتر دختران و پسران اشاره کرد و افزود: براساس اطلاعات به ثبت رسیده در سازمان ثبت احوال طی 9 ماه گذشته، نام امیرعلی با 28 هزار و 57 مورد در میان پسران و فاطمه با 37 هزار و 927 مورد درمیان دختران جزء پر طرفدار ترین اسامی بوده است.

وی گفت: امیرحسین، محمد طاها، ابوالفضل، محمد ، علی، حسین، امیر محمد ، امیر عباس و محمد مهدی بیشترین اسامی پسران را به خود اختصاص داده اند.

پرداخت بدهی دولت زمینه ساز تحول در خدمات تامین اجتماعی

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در هفته جاری خواستار ایجاد ساز و کاری برای پیشگیری از افزایش بدهی دولت شد و گفت: فراهم شدن شرایط پرداخت مطالبات هر سال در بودجه سنواتی زمینه ساز تحول در خدمات سازمان خواهد بود.

دکتر سیدتقی نوربخش در دیدار با نائب رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی ناشی از 22 مورد است که یکی از آنها بابت سه درصد حق بیمه تکلیفی دولت است.

نوربخش با اشاره به اینکه تا سال 82 بدهی دولت 2700 میلیارد تومان بود، اظهار کرد: از سال 82 تا 92 بدهی دولت به 90 هزار میلیارد تومان رسید.

ثبت نام رایگان ۸.۵ میلیون فاقد بیمه

سخنگوی سازمان بیمه سلامت نیز در این هفته ضمن اعلام آخرین وضعیت بیمه همگانی ایرانیان ، از ثبت نام ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار ایرانی فاقد بیمه در طرح بیمه رایگان همگانی خبر داد.

سید مهدی میرشاه ولد افزود: ثبت نام متقاضیان بدون پوشش بیمه ای از اردیبهشت ماه در سراسر کشور آغاز شد و تا امروز بیش از پیش بینی اولیه در سایت سازمان بیمه سلامت ثبت نام کرده اند.

وی با اشاره به اینکه ثبت نام متقاضیان طبق بند الف ماده ۳۸ برنامه پنجم توسعه و در راستای بیمه همگانی رایگان برای مردم ایران صورت گرفته است،گفت: در ابتدا براساس برآوردهای اولیه احتمال ثبت نام ۶ میلیون نفر شده بود درحالی که تعداد این افراد به ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر رسیده است.

ارائه خدمات ارزان حقوقی به مردم

معاون حقوقی رئیس جمهور در اواسط این هفته از تدوین طرح هایی در جهت ارائه خدمات حقوقی ارزان و آسان به مردم خبر داد و گفت: بیمه وکالت و وکیل خانواده از جمله این طرح هاست.

الهام امین زاده افزود: در راستای حاکمیت قانون و دسترسی مردم به خدمات حقوقی به خصوص نیازمندان و همچنین برای پیشگیری از رخدادهای حقوقی که هزینه بر نیز خواهد بود نیازمند این هستیم که مردم دسترسی آسان و ارزان به خدمات حقوقی داشته باشند.

وی تاکید کرد: از جمله اقداماتی که در این راستا انجام می شود تکمیل طرح بیمه وکالت است به طوری که افراد بتوانند تحت پوشش بیمه های مختلف قرار گرفته و از خدمات حقوقی بهره مند شوند.

پرداخت عیدی مددجویان درصورت تامین کسری بودجه

سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره) نیز درباره پرداخت عیدی مددجویان تحت پوشش این نهاد گفت: میزان عیدی معادل یک ماه حقوق مددجویان است که فقط در صورت تامین کسری 10 درصدی بودجه این نهاد پرداخت خواهد شد.

حسین انواری گفت: در حال حاضر 10 درصد از اعتبارات سال 93 این نهاد تامین نشده و با کسری اعتبارات مواجه هستیم و بر همین اساس در مورد عیدی مددجویان نیز منتظر تامین کسری بودجه باشیم.

وی با اشاره به اینکه این کسری حدود 300 میلیارد تومان است گفت: از کل بودجه ای که باید تاکنون تامین می شد 300 میلیارد تومان به کمیته امداد پرداخت نکردند.

آغاز بیمه دو میلیون ایرانی خارج نشین

معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی نیز در این هفته ضمن اعلام آخرین جزئیات بیمه ایرانیان خارج از کشور ، گفت: با صدور بخشنامه، تمامی ایرانیان خارج از کشور می توانند تحت پوشش بیمه قرار گیرند.

محمد حسن زدا از صدور بخشنامه بیمه ایرانیان خارج از کشور به شعب تامین اجتماعی خبر داد و گفت: هر ایرانی که در خارج از کشور زندگی می کند از این پس می تواند با انتخاب وکیلی در ایران تحت پوشش بیمه تامین قرار گیرد.

تمامی اتباع ایرانی اعم از شاغل در فعالیت های مختلف و یا غیر شاغل خارج از کشور که فاقد نظام بیمه ای هستند باداشتن حداقل ۱۸ سال و حداکثر ۵۰ سال برای زنان و مردان می توانند تحت پوشش بیمه قرار گیرند که البته چنانچه سن متقاضی در زمان ثبت تقاضا بیش از سن مذکور باشد ، پذیرش درخواست وی منوط به دارا بودن سابقه پرداخت حق بیمه قبلی معادل مدت مازاد سنی مقرر خواهد بود .

صدور 20 میلیون کارت هوشمند ملی تا پایان سال آینده

وزیر کشور در ابتدای هفته جاری از صدور 20 میلیون کارت هوشمند ملی تا پایان سال 94 برای متقاضیان خبر داد.

عبدالرضا رحمانی فضلی اعلام کرد:صدور 20 میلیون کارت هوشمند ملی منوط به همکاری پنج دستگاه است که امیدواریم سال آینده محقق شود.

وی گفت: سازمان ثبت احوال ، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی از جمله این دستگاهها هستند.

600 هزار ایرانی فاقد کارت ملی

رئیس سازمان ثبت احوال نیز دراین هفته با بیان اینکه ۶۰۰ هزار نفر کارت ملی ندارند، گفت: تدابیر لازم برای صدور کارت ملی اتخاذ شده و فراخوان نیز داده‌ایم که افراد تا پایان سال برای دریافت کارت ملی خود مراجعه کنند.

محمد ناظمی اردکانی افزود: در حال حاضر بیش از ۱۰ میلیون شناسنامه مکانیزه برای متقاضیان صادر شده و امیدواریم با تامین اعتبارات لازم،برای صدور گسترده شناسنامه مکانیزه هم فراخوان داشته باشیم.

وی همچنین به کارت هوشمند ملی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر زیرساخت‌های لازم برای صدور کارت هوشمند در کشور فراهم است؛ به طوری که تا به امروز یک میلیون کارت هوشمند صادر شده است.