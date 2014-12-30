استعداددیابی اولویت فدراسیون دوچرخه سواری است

به گزارش خبرنگار مهر خسرو قمری بعد از ظهر سه شنبه در مجمع سالیانه هیئت دوچرخه سواری کردستان اظهار داشت: استعدادیابی یکی از اولویت های اصلی فدراسیون است و در همین راستا باید هیئت های استانی نیز در این زمینه فعالیت های مستمر و منظمی داشته باشند.

وی ادامه داد: توجه به قهرمانان ملی و همچنین تلاش در راستای ترویج آموزش برای تمامی ورزشکاران از دیگر برنامه های مورد توجه فدراسیون است که این مهم نیز باید در استانهای مختلف کشور در دستور کار قرار گیرد.

رئیس فدراسیون دوچرخه سواری یادآور شد: کردستان در حوزه دوچرخه سواری استعدادهای بسیار خوبی در اختیار دارد که باید از تمامی این استعدادها به شکل بهتری بهره برداری شود و در همین راستا انتظار می رود که هیئت با همکاری اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان برنامه های کاری و عملیاتی خود را اعلام کند.

وی با اشاره به آمادگی های فدراسیون در راستای حمایت از دوچرخه سواری استان کردستان گفت: فدراسیون آماده هر گونه همکاری برای اعتلاء جایگاه رشته دوچرخه سواری است و در همین راستا هیئت نیز باید با جذب اسپانسر در راستای توسعه این رشته تلاش کند.

قمری با اشاره به جایگاه فعلی هیئت دوچرخه سواری کردستان در میان سایر هیئت های استانی گفت: در سال ۹۲ هیئت استان کردستان در جایگاه پانزدهم قرار گرفت ولی این استان ظرفیت های خوبی در اختیار دارد و باید از تمامی این ظرفیت ها به شکل بهتری بهره برداری شود.

وی بیان کرد: ما آمادگی داریم تا میزبانی مسابقات کشوری و منطقه ای را به استان کردستان واگذار کنیم و در همین راستا اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان نیز باید هیئت و فدراسیون را در این بخش کمک کند.

در این نشست همچنین رئیس هیئت و مدیر کل ورزش و جوانان استان کردستان گزارشی از وضعیت فعلی رشته ورزشی دوچرخه سواری ارائه کرده و خواستار حمایت بیشتر فدراسیون از این رشته ورزشی در استان شدند.