۵ میلیارد ریال تسهیلات خوداشتغالی به مددجویان بویراحمدی پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، هادی ولایتی بعدازظهر سه شنبه به خبرنگاران گفت: این اقدام در راستای حمایت از مددجویان و توانمندسازی آنان انجام شده است.

وی اظهار داشت: اشتغال و توانمند سازی مددجویان و افراد مستمند كه استعداد ایجاد اشتغال را دارند، یكی از برنامه های اولویت دار كمیته‌ امداد است.

ولایتی عنوان کرد: تسهیلات خوداشتغالی در زمینه های کارانگیزی، خودکفایی و توان افزایی به متقاضیان واجد شرایط پرداخت شده تا زمینه های خوداتكایی آنان فراهم شود.

مدیر كمیته‌ امداد شهرستان بویراحمد عمده طرح های خوداشتغالی این نهاد را در زمینه های کشاورزی، دامپروری، صنایع دستی، صنعتی و خدماتی عنوان کرد و گفت: پس از اعطای تسهیلات خودکفایی، بازدیدهای متوالی از طرح های ایجاد شده توسط کارشناسان اشتغال و خودکفایی این نهاد صورت می گیرد و نکات آموزشی برای مجریان طرحها برای بهره وری بیشتر تولیدات ارائه می شود.

ولایتی بیان داشت: ۲۲ هزار نفر از جمعیت این شهرستان تحت حمایت کمیته امداد هستند.

وی یادآور شد: این تعداد در قالب ۹ هزار و ۴۳۲ خانوار از خدمات مختلف این نهاد بهره می برند.

وی عنوان کرد: یک هزار و ۶۸۰ نفر دانش آموز و دوهزارنفر دانشجو هم تحت حمایت کمیته امداد شهرستان بویراحمد هستند.

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان بویراحمد همچنین از پرداخت کمک هزینه دانشجویی به ۲۸۳ نفر از دانشجویان و طلاب تحت حمایت در این شهرستان خبر داد.

ولایتی افزود: در این راستا مبلغ ۴۸۲ میلیون ریال کمک بلاعوض به این تعداد دانشجو و طلبه پرداخت شده است.