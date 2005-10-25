دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد در مراسم شب هاي قدر حرم رضوي شركت كردند

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر" در مشهد، گروه هايي متشكل از دانشجويان روزانه و شبانه اين دانشگاه در قالب تيم هاي سازمان يافته در ايام ليالي قدر با شركت در مراسم معنوي شب هاي قدر و نيز عزاداري شهادت امام اول شيعيان جهان همچون ديگر اقشار جامعه از معنويت مراسم فوق در حرم امام هشتم بهره جستند.

تيم هاي دانشجويي متشكل از 1300 دانشجوي پسر و بيش از 1000 دانشجوي دختر به حرم مطهر اعزام شدند.

در فاصله زماني اعزام دانشجويان از دانشگاه تا حرم، مراسم عزاداري، زيارت عاشورا و مرثيه مولاي متقيان توسط دانشجويان به اجرا در آمد.

به گزارش "مهر"، استقبال از اعزام دانشجويان به حرم ثامن الحجج به حدي بود كه مديريت فرهنگي دانشگاه فردوسي براي دانشجوياني كه نتوانستند به مراسم فوق اعزام شوند مراسم مشابهي را در حسينيه سيد اشهداء دانشگاه فردوسي برگزار كرد.