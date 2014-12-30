۲۸ پرونده بخش کشاورزی استان سمنان بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر مرادی حقیقی صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان گفت: با نظر اعضای شواری هیئت هفت نفره برای هشت فقره پرونده با تعیین اجاره برای اراضی واگذار شده به مساحت ۱۶۱ هكتار موافقت شد كه میزان اجاره براساس ۱۰- ۵ درصد درآمد خالص طرح واگذار شده منظور می شود.

وی افزود: جایگزینی افراد در گروه های مشاعی از دیگر پرونده های مورد بررسی بود كه با نظر اعضای شورا با دو مورد جایگزینی افراد جدید موافقت و یك مورد نیز مخالفت شد.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان بیان كرد: در این جلسه ۱۴ مورد تقاضای خرید و انتقال قطعی اراضی واگذاری احیا شده توسط اعضای گروه های مشاعی نیز مطرح شد كه با نظر اعضای شورا مقرر شد پس از بازدید عرصه های واگذار شده توسط اعضای شورا اقدامات بعدی انجام شود.

مرادی اضافه كرد: دو پرونده نیز برای اصلاح مساحت اراضی واگذار شده طی مراحل و پروسه قانونی و بررسی یك پرونده متفرقه از دیگر موضوعات مطرح شده در جلسه شورا بود كه برای آن تصمیم گیری شد.

وی در خاتمه یادآوری كرد: واگذاری اراضی به گروه های مشاعی برای فعالیت های كشاورزی، صدور رأی اراضی موات و ابطال سند آن از مهمترین وظائف شورای هیئت هفت نفره در استان سمنان است.