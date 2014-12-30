  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۹ دی ۱۳۹۳، ۱۶:۴۳

خبرنگار آمریکایی رژیم صهیونیستی را به داعش تشبیه کرد

خبرنگار آمریکایی رژیم صهیونیستی را به داعش تشبیه کرد

خبرنگار پیشین نیویورک تایمز به خاطر تشبیه رژیم صهیونیستی به داعش از شرکت در کنفرانس دانشگاه پنسیلوانیا منع شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جروزالم پست، برگزار کنندگان یک کنفرانس در دانشگاه پنسیلوانیا نام رئیس دفتر خاورمیانه پیشین روزنامه نیویورک تایمز را به خاطر اظهارات ضداسرائیلی از جمع سخنرانان این کنفرانس کنار گذاشتند.

«کریس هجز» خبرنگار پیشین نیویورک تایمز که در حال حاضر به ستون نویسی در سایت تحلیلی Truthdig مشغول است، قرار بود در کنفرانسی با محوریت صلح در خاورمیانه در دانشگاه پنسیلوانیا سخنرانی کند. با این حال وی به خاطر اظهاراتی که در آن رژیم صهیونیستی را به گروه تروریستی داعش تشبیه کرده است، از شرکت در این کنفرانس منع شد.

بر این اساس رئیس یکی از تشکلات دانشجویی با نوشتن نامه ای خطاب به مدیران برگزار کننده کنفرانس مذکور مدعی شده که هجز فرد مناسبی برای سخنرانی نیست و به این ترتیب نام وی از فهرست سخنرانان خط زده شده است.

کد مطلب 2452793

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها