خبرنگار آمریکایی رژیم صهیونیستی را به داعش تشبیه کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جروزالم پست، برگزار کنندگان یک کنفرانس در دانشگاه پنسیلوانیا نام رئیس دفتر خاورمیانه پیشین روزنامه نیویورک تایمز را به خاطر اظهارات ضداسرائیلی از جمع سخنرانان این کنفرانس کنار گذاشتند.

«کریس هجز» خبرنگار پیشین نیویورک تایمز که در حال حاضر به ستون نویسی در سایت تحلیلی Truthdig مشغول است، قرار بود در کنفرانسی با محوریت صلح در خاورمیانه در دانشگاه پنسیلوانیا سخنرانی کند. با این حال وی به خاطر اظهاراتی که در آن رژیم صهیونیستی را به گروه تروریستی داعش تشبیه کرده است، از شرکت در این کنفرانس منع شد.

بر این اساس رئیس یکی از تشکلات دانشجویی با نوشتن نامه ای خطاب به مدیران برگزار کننده کنفرانس مذکور مدعی شده که هجز فرد مناسبی برای سخنرانی نیست و به این ترتیب نام وی از فهرست سخنرانان خط زده شده است.