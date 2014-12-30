به گزارش خبرنگار مهر، داود ناصری امید بعد از ظهر سه‌شنبه در نشست خبری با خبرنگاران از تصویب پنج میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل سه دهکده مهارت در استان کرمانشاه خبرداد.

وی تصریح کرد: سه دهکده مهارت استان کرمانشاه از جمله مصوبات سفر مقام معظم رهبری به کرمانشاه در حوزه اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای است که اعتباری بالغ بر ۹ میلیارد تومان برای آن پیش بینی شده است.

وی افزود: با وجود کمبود اعتبارت دولت امسال پنج میلیارد تومان برای تکمیل این سه دهکده در استان کرمانشاه مصوب شده و عملیات اجرایی آن نیز آغاز شده است.

دهکده سنقر ۶۵ درصد پیشرفت و اسلام آباد و هرسین ۲۰ درصد پیشرفت دارند

ناصری امید خاطرنشان کرد: هم‌اکنون دهکده مهارت شهرستان سنقر از پیشرفت ۶۵ درصدی و دهکده‌های شهرستان‌های هرسین و اسلام‌‌آباد غرب نیز از پیشرفت ۲۰ درصدی برخوردارند.

وی از تجهیز مرکز هایتک کرمانشاه در سال جاری خبرداد و گفت: در راستای این اقدام هم امسال یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون اعتبار جذب و در کنار شش رشته کارگاهی این مرکز، چهار رشته جدید تاسیس شد. همچنین ۶۰۰ میلیون تومان از محل تملک اموال ملی اعتبار جذب و تعمیرات موردنیاز به ویژه در مرکز شماره یک انجام شده است.

ناصری امید بر ضرورت مهارت‌آموزی در جامعه تاکید و عنوان کرد: ‌وجود پنج میلیون دانشجوی کارشناسی در کشور آمار خوبی است اما در کنار آن باید بحث مهارت‌آموزی هم مورد توجه و فرهنگ مهارت‌آموزی در جامعه نهادینه شود.

وی افزود: اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان کرمانشاه ۲۰۰ کارگاه مجهز دولتی و ۲۵۰ کارگاه خصوصی دارد.

وی تعهدات این اداره‌کل برای امسال را پنج میلیون نفر ساعت آموزش در بخش دولتی و سه میلیون نفر ساعت در بخش خصوصی اعلام کرد.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان کرمانشاه گفت: در ۹ ماهه اول امسال، چهار میلیون نفر ساعت از تعهدات بخش دولتی و دو میلیون نفر ساعت در بخش خصوصی اجرایی شده است.

نسبت به سال قبل ۲۰ درصد رشد در تعهداتمان داشتیم

ناصری‌امید گفت: با وجود ثابت ماندن اعتبارات امسال و افزایش تورم، اجرای تعهدات استان ۲۰ درصد افزایش داشته است در حالی که سایر استان‌ها در اجرای تعهداتشان ۲۰ درصد کاهش داشته‌اند.

وی تصریح کرد: همچنین امسال با مدیریت منابع انرژی موفق یه صرفه‌جویی ۱۰۰ میلیون تومانی در برق شده‌ایم و یکی از دستگاه‌های پیشرو در اقتصاد مقاومتی هستیم.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان کرمانشاه با بیان اینکه مرکز علمی- کاربردی شهر کرمانشاه ۷۹۰ دانشجو در ۱۱ رشته و دو مقطع کاردانی و کارشناسی دارد، تصریح کرد: دو مرکز علمی- کاربردی پاوه و سنقر هم که امسال افتتاح شده‌اند، ‌آماده پذیرش دانشجو در ترم دوم تحصیلی هستند.

صدور ۲۰ هزار گواهینامه الکترونیکی

ناصری امید همچنین از اجرای طرح دولت الکترونیک در این اداره‌‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان کرمانشاه خبر داد و گفت: در این راستا ۲۰ هزار گواهینامه الکترونیکی مهارت صادر شده و در این زمینه و اجرای کامل طرح دولت الکترونیک جزو دستگاه‌های پیشرو هستیم.