گشایش در تسهیلات صندوق توسعه ملی موجب تحول دربخش کشاورزی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رستگار بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: با توجه به گشایشی كه در زمینه تسهیلات این بخش به وجود آمده، پرونده هایی که شرایط لازم را دارند، جهت دریافت تسهیلات معرفی می شوند.
وی بیان کرد: از مدیران جهاد كشاورزی در شهرستانها خواسته ایم تا تقاضاهای دریافت تسهیلات را هر چه سریعتر به معاونت برنامهریزی و سایر معاونتها و مدیریتهای تخصصیی سازمان جهاد كشاورزی ارسال كنند تا به بانكهای عامل معرفی شوند.
رستگار در تشریح شرایط استفاده كشاورزان و طرحهای كشاورزی از این تسهیلات گفت: فرد متقاضی باید فاقد بدهی سررسید گذشته و معوق در سیستم بانكی باشد.
معاون جهاد کشاورزی استان بیان داشت: توانایی متقاضیان در تأمین سهم آورده، حداقل به میزان ۱۵ درصد و تضمین كافی به میزان حداقل برابر تسهیلات مورد درخواست از دیگر شرایط دریافت تسهیلات صندوق توسعه ملی است.
وی تصریح کرد: این فراخوان شامل طرحهای احداثی مرغداری گوشتی و تخمگذار و طرحهای گلخانهای نمیشوند.
رستگار افزود: طرحهای گاو شیری زیر۲۰ رأس، زنبورداری، بهسازی، نوسازی آغل و دام بهداشتی، بوقلمون، كبك، بلدرچین از این محل نمیتوانند تسهیلات دریافت كنند.
نظر شما