ظرفیت ترانزیتی بندر چابهار افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس آخوندی عصر سه شنبه در حاشیه بازدید رئیس جمهور از طرح توسعه بندر شهید بهشتی در چابهار بیان داشت: با افزایش ظرفیت های بندر چابهار بخشی از ترانزیت دریایی کشور از بندر شهید رجایی در بندرعباس به بندر شهید بهشتی در چابهار منتقل می شود.

وی اظهار داشت: وزارت راه و شهرسازی در نظر دارد تا با افزایش ظرفیت بندر شهید بهشتی چابهار و اتصال این بندر به جاسک و همچنین اتصال از طریق خط ریلی بر نقش این بندر در توسعه محور شرق بیفزاید.

وی بیان داشت: در همین راستا با اجرای طرح توسعه جامع بندر چابهار ظرفیت این بندر تا ظرفیت ۸.۵ میلیون تن در فاز نخست افزایش می یابد.

وی ادامه داد: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص توسعه محور شرق و توجه به سواحل مکران و همچنین پیگری شخص رئیس جمهور در این رابطه با اتمام کار لایروبی اسکله ها در این بندر قابلیت پهلوگیری کشتی های ۸۰ هزار تنی فراهم می شود.

آخوندی همچنین اتصال بندر چابهار به خط آهن را یکی دیگر از پروژه های مهم و در دستور کاراین وزارتخانه عنوان کرد و افزود: فاز نخست این پروژه به طول ۳۰۰ کیلومتر از یک هزار و ۳۸۰ کیلومتر آغاز شده و تا کنون ۷ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی همچنین از اتصال بندر چابهار به بندر جاسک در استان هرمزگان به عنوان یکی دیگر از پروژه های مهم در راستای افزایش توان ظرفیت های این منطقه نام برد و گفت: پروژه ارتباطی چابهار به جاسک به طول ۳۵۰ کیلومتر نیز تا کنون بیش از ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.