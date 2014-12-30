ظریف: مذاکرات هسته ای 25 دی در سطح معاونین برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس عصر امروز سه شنبه برگزار شد. نقوی حسینی سخنگوی این کمیسیون در اینباره گفت: حمید فاضلی جانشین سازمان فضایی میهمان اول جلسه امروز کمیسیون بود که گزارشی از دستاوردها و پیشرفت های قابل تحسین سازمان فضایی از جمله اعزام موجود زنده به فضا ارائه کرد.

وی ضمن انتقاد از دیدگاههایی که می خواهد جایگاه سازمان را تنزل دهد. از کمیسیون درخواست کرد که پیرو ماموریت ها و سیاست گذاری هایی مقام معظم رهبری در این زمینه، اقدامی صورت بگیرد که جایگاه سازمان فضایی ارتقاء پیدا کرده و مورد حمایت قرار گیرد.

نقوی حسینی افزود: در ادامه جلسه، ظریف وزیرامورخارجه در کمیسیون حضور یافت و از آنجا که سئوال کنندگان از وزیرخارجه سئوالات خود را پس گرفتند. به همین جهت مسائل مختلف حوزه سیاست خارجی از جمله مذاکرات هسته ای، مسئله منطقه ای مورد بحث قرار گرفت.

نقوی ادامه داد: ظریف در این جلسه گفت ماهیت مذاکرات و فاصله ها موجب طولانی شدن مذاکرات شده است ولی به طور دقیق ادامه دارد و اگر طرف مقابل مسئولیت سنگینی دارد و تحت فشارهای مختلف قرار دارد و ما هم ایستاده ایم و همانگونه که آقا فرموده اند اگر پیشنهادی معقول باشد می پذیریم در غیر این صورت آماده هر نتیجه ای هستیم.

بر اساس این گزارش وزیرامورخارجه گفت: نامه ارسالی برای کلیه وزرای امورخارجه کشورها (به غیر از رژیم صهیونیستی) بیانگر موضع روشن ما در قبال مذاکرات بود.

ظریف با اشاره به از سر گرفتن مذاکرات از 15 ژانویه در سطح معاونین وزرا گفت: که الحمدالله جمهوری اسلامی برای هر نتیجه ای آمادگی دارد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی ادامه داد: ظریف در ادامه بحث مسائل منطقه گفت مذاکرات و توافق اولیه ژنو تاثیر عمیقی بر منطقه گذاشت و فضای جدیدی از همکاری جمهوری اسلامی ایران و کشورهای منطقه ایجاد کرد و ایران در شرایط کنونی می تواند به عنوان یک قدرت بزرگ و قوی منطقه ای نقش آفرینی کند و چنین نقشی مورد اعتراف دشمنان جمهوری اسلامی نیز هست.

وزیرخارجه ادامه داد: افزایش توان داخلی، اجماع ملی در حوزه سیاست خارجی و حفظ نگاه ملی در مذاکرات با پرهیز از نگاههای جناحی و سیاسی رمز موفقیت ما در مذاکرات است. ما در مذاکرات خطوط قرمز مقام معظم رهبری را حفظ خواهیم کرد.

ظریف در ادامه مباحث با اشاره به تغییر آرایش سیاسی داخلی آمریکا گفت: هر حال تحولات سیاسی داخلی آمریکا تاثیر زیادی بر مواضع این کشور می گذارد و اگر آمریکایی ها به جمع بندی برای دستیابی به توافق نرسد. به دلیل مسائل مشکلات داخلی خود آنهاست. وزیر خارجه با اشاره به مقاومت و ایستادگی ملت ایران گفت: پیروزی ملت ایران همین مقاومت است و ما به پشتوانه همین مقاومت، لغو کلیه تحریم ها یکی را خواهانیم.