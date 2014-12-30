اندونزی کشف بقایا و اجساد مسافران هواپیمای ایرآسیا را تایید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، این اجساد در کنار اشیایی شبیه وسایل نجات و بقایای بدنه هواپیما در دریای جاوه و در نزدیکی بندر برنئو مشاهده شده‌ و تعدادی از آنها از آب گرفته شده‌اند.

عملیات جستجو برای یافتن اجساد سایر قربانیان و قطعات بیشتری از هواپیما به منظور بررسی و کشف دلیل سقوط آن ادامه دارد. تونی فرناندز، رئیس شرکت ایرآسیا سقوط این هواپیما را ضربه ای دردناک توصیف کرده است.

یوسف لطیف، سخنگوی سازمان ملی عملیات جستجو و نجات اندونزی گفته بود که یک هواپیمای نیروی هوایی اندونزی که در عملیات جستجو برای یافتن هواپیمای مسافربری ناپدیده شده شرکت داشت قطعاتی به رنگ‌های سفید، قرمز و سیاه را شناور بر آب مشاهده کرده که یکی از آنها به جلیقه نجات مورد استفاده در هواپیماهای مسافربری بی‌شباهت نبوده است.

در اظهارات بعدی، وی گفت که در میان قطعات شناور، جسدی هم دیده شده است. همچنین، گزارش شده "سایه‌ای" هم در عمق آب دیده می‌شود که احتمال دارد بدنه هواپیما باشد، هر چند تایید این مورد به انجام تحقیقات بیشتر موکول شده است.