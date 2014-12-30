خطوط انتقال آب رشت عمری 45 ساله دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید عیسی مهدوی در جلسه ستاد حوادث شهرستان رشت که عصر سه شنبه در سالن اجتماعات فرمانداری رشت برگزار شد، با تقدیر از مردم ولایت مدار این شهرستان که در هشتم دی ماه حماسه آفرینی کردند، افزود: هشتم و نهم دی ماه نقطه عطفی در بصیرت و حمایت مردم از ولایت است.

وی با بیان اینکه گیلان از استان های حادثه خیز کشور است، اظهار داشت: شهرستان رشت نیز همواره در حوادث و بحران ها با مشکلات عدیده ای دست و پنجه نرم کرده بر این اساس مسئولان این شهرستان پرجمعیت برای مقابله با این حوادث و بحران ها از آمادگی لازم برخوردار هستند.

فرماندار شهرستان رشت با تاکید بر اینکه حوادثی مانند خشکسالی، سیلاب و آتش سوزی همیشه گریبانگیر مرکز استان است، ادامه داد: طی سال های اخیر بخش خصوصی در مواقع بحران و شرایط اضطراری، همواره یاری رسان دولت بوده تا خدمات بیشتر و بهتر به مردم ارائه شود.

اغلب پروژه های آب و فاضلاب شهرستان رشت مربوط به بخش حوادث است

وی با اشاره به اینکه اکثر پروژه های آب و فاضلاب شهرستان رشت مربوط به بخش حوادث می شود، گفت: سال گذشته اعتبارات این بخش کافی نبوده و امسال نیز از محل اعتبارات جاری بیش از پنج میلیارد تومان هزینه صرف لایروبی و بهسازی 178 کیلومتر از شبکه فاضلاب شهرستان رشت شده و تاکنون نیز مطالبات پیمانکاران مربوطه در این عرصه پرداخت نشده است.

مهدوی افزود : طی سال مالی امسال از محل دو درصد نفت و گاز و تملک دارایی ها 24 پروژه در عرصه آب و فاضلاب شهرستان رشت تعریف شده است.

وی با بیان اینکه تا پایان امسال یک حلقه چاه از بخش لشت نشا با صرف اعتبار 200 میلیون تومانی باید تجهیز شود، اظهار داشت : تجهیز و بازسازی شبکه های آب و فاضلاب چهار شهرستان رشت در دستور کار قرار دارد و برای تجهیز و بازسازی حلقه های چاه در این شهرها به 180 میلیون تومان اعتبار نیاز است.

فرماندار شهرستان رشت ادامه داد : هم اکنون از محل اعتبارات بخش حوادث ، یک دستگاه بسته بندی آب خریداری شده تا در مواقع بحران ، مشکلی از نظر کمبود آب ایجاد نشود.

وی با اشاره به اینکه بهسازی و بازسازی تاسیسات آب و فاضلاب شهرستان رشت به حداقل دو میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد، گفت: امسال از محل اعتبارات جاری 400 میلیون تومان اعتبار برای بهسازی و تعمیر شکستگی لوله ها هزینه شده که تنها برای تعمیر شبکه های آبرسانی به 500 مکیلیون تومان اعتبار نیاز است.

اتلاف 150 لیتر آب در ثانیه با اصلاح شبکه آبرسانی رشت

مهدوی افزود: با اصلاح شبکه موضعی آبرسانی و تعمیر نشتی ها در ثاینه از هدررفت 150 لیتر آب جلوگیری می شود که باید به این مهم توجه ویژه ای داشت.

وی با بیان اینکه امسال 160 میلیون تومان اعتبار در بخش حوادث آب و فاضلاب روستایی مصوب شده است ، اظهار داشت: این اعتبارات ناچیز بوده و این در حالیست که اعتبارات نگهداری شبکه ها قطع شده که برای رفع این مشکلات با افزودن بر بهای آب آشامیدنی و روستایی خدمات مطلوب تری به مردم ارائه خواهد شد.

فرماندار شهرستان رشت ادامه داد: در عرصه راه و شهرسازی نیز در مواقع بحران به چهار ایستگاه برف روبی نیاز بوده که برای تامین یک ماشین 600 میلیون تومان اعتبار باید صرف شود.

وی با بیان اینکه سال گذشته یک میلیارد و 336 میلیون تومان پروژه در عرصه راه و شهرسازی تعریف شده که 95 درصد آنها اجرایی شده است، گفت: طی سال 90 در منطقه پیربازار به هنگام بحران 100 میلیون تومان اعتبار هزینه شده و برای تعمیر راه این منطقه که در بارندگی های اخیر دچار آسیب شده به هزار و 760 تن آسفالت و صرف هزینه 260 میلیون تومانی نیاز است.

مهدوی با تاکید بر اینکه با گازدار شدن هر واحد مسکونی مبلغ شش میلیون تومان صرفه جویی می شود، افزود : در عرصه برق رسانی نیز طی 9 ماه امسال دو میلیارد و 300 میلیون تومان اعتبار هزینه شده که در این بخش هنوز مطالبات پیمانکاران پرداخت نشده است.

امسال سه هزار و 478 فقره عملیات آتش نشانی در شهر رشت انجام شد

وی اظهار داشت: همچنین طی 9 ماهه امسال سه هزار و 478 فقره عملیات آتش نشانی در شهر رشت انجام شده که از این میزان دو هزار و 299 فقره عملیات برای مهار آتش سوزی انجام شده است.

فرماندار رشت ادامه داد: عمر ماشین آلات آتش نشانی با خروج شش دستگاه فرسوده با سه سال کاهش به 19 سال رسیده و هم اکنون نیز 250 میلیون تومان برای بازسازی و تعمیر سایر ماشین آلات نیاز بوده که امسال 190 میلیون تومان برای تعمیر این ماشین ها هزینه شده است.

وی با بیان اینکه باید چهار ایستگاه امداد و نجات هلال احمر در چهار منطقه زیباکنار ، حسن رود به خمام، سنگر به کوچصفهان و پیربازار مستقر شود ، گفت: با خرید زمین در جاده رشت به قزوین در سریع ترین زمان ایستگاه هلال احمر مستقر خواهد شد.

مدیرکل بحران استانداری گیلان نیز در این نشست اظهار داشت: با توجه به حوادث ایجاد شده طی سال های اخیر با پیگیری مسئولان استان و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری 50 میلیارد تومان اعتبار به بخش حوادث و بحران استان اختصاص یافت.

افشین عزیزی افزود: طی یکسال و نیم گذشته حوادثی در سطح گیلان رخ داده که این اعتبار 50 میلیارد تومانی تنها سخنگوی 10 درصد حوادث و بحران های استان است.

وی با بیان اینکه برای مدیریت بحران گیلان سه برنامه در دستور کار قرار گرفته است، ادامه داد: بازسازی خسارت های ناشی از حوادث ، اجرای پروژه های پیشگیری از وقوع حوادث و رفع مشکلات تامین آب زراعی سه برنامه مهمی بوده که در اولویت ستاد بحران گیلان قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان این نشست مسئولان استانی و شهرستانی نظرات و پیشنهادهای خود را در عرصه مدیریت حوادث و بحران ارائه دادند.