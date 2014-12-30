به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری عصرامروز(سه‌شنبه) در دیدار "نجلاء حروش" وزیر تجارت و صنایع دستی تونس ضمن تبریک برگزاری موفقیت آمیز انتخابات مجلس ملی نمایندگان و انتخابات ریاست جمهوری این کشور اظهار داشت: تونس همواره از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برای جمهوری اسلامی ایران برخوردار بوده و طرفین نسبت به توسعه و تعمیق مناسبات اراده جدی دارند.

معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه تونس پرچمدار حرکت‌های تحول‌خواهی در کشورهای عربی بوده تصریح کرد: تونس می‌تواند برای سایر کشورها الهام بخش و بعنوان یک الگو مطرح باشد.

جهانگیری همچنین با اشاره به همکاریهای گسترده تهران ـ تونس در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی، بر لزوم توسعه همكاریهای ایران و تونس در زمینه‌های مختلف و بویژه در خصوص مسائل جهان اسلام تاكید كرد.

وی افزود: امروز جهان اسلام با مشکلات جدی روبروست و گروه‌های تکفیری تلاش می‌کنند چهره نامطلوبی از اسلام به نمایش بگذارند.

معاون اول رییس جمهور با یادآوری اتفاقات عراق و سوریه و اقدامات غیرانسانی گروه داعش افزود: کشورهای مسلمان و بخصوص کشورهای پیشرو نظیر تونس می‌توانند نقش مهمی در حل مسائل اسلام ایفا کنند.

معاون اول رییس جمهور در ادامه با تاکید براینکه جمهوری اسلامی ایران برای توسعه مناسبات با تونس هیچ محدودیتی قائل نیست گفت: ایران آمادگی دارد توانمندی‌ها و تجربیات خود را در زمینه‌های مختلف در اختیار کشور دوست و مسلمان تونس قرار دهد.

وزیر تجارت و صنایع دستی تونس نیز در این دیدار با بیان اینکه تونس پس از پشت سرگذاشتن انتخابات، در مقطع فعلی به دنبال برقراری ثبات و امنیت است گفت: تونس در این راستا تلاش می‌کند روابط خود را با سایر کشورها و به ویژه جمهوری اسلامی ایران ارتقاء دهد.

نجلاء حروش از آمادگی كشورش برای برگزاری کمیسیون مشترک همکاریهای ایران و تونس خبر دارد و افزود: تونس بدنبال توسعه مناسبات و گسترش همکاریهای فی‌مابین در زمینه های مختلف از جمله اقتصای، فرهنگی، علمی و گردشگری است.

وی همچنین بر حق همه ملت‌ها برای استفاده مسالمت‌آمیز از انرژی هسته‌ای تاكید و اظهار امیدواری كرد ایران بتواند در مذاكرات هسته‌ای به نتایج دلخواه و حقوق خود دست پیدا کنند.

وزیر تجارت و صنایع دستی تونس با ابراز خرسندی از نزدیکی دیدگاه‌های دو كشور درخصوص مسائل مختلف از جمله مسئله فلسطین، بر حق ملت فلسطین برای تشكیل دولت و دستیابی به حقوق از دست رفته‌شان تاكید كرد.

وی تروریسم را خطری بزرگ برای کل منطقه دانست و اظهار امیدواری کرد با همکاری کشورهای منطقه شاهد برقراری صلح و ثبات و فراهم شدن زمینه گفتگو برای حل مشكلات باشیم.