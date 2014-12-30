آموزشگاههای غیر مجاز شناسایی می شوند/ صدور مجوز ۱۲۸ آموزشگاه

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمدی عصر سه شنبه در جلسه بررسی مشکلات آموزشگاههای آزاد فنی اظهار داشت: همه باید به این آموزشگاهها کمک کنند تا افراد بیشتری را تحت پوشش و آموزش قرار دهند.

فرماندار قائمشهر ارائه آمار دروغ را میراثی از گذشته دانست که گریبانگیر همه در زمان حال شده است و اذعان داشت: چرا پنج هزار نفر در قائمشهر مدرک قالی بافی گرفته و از مزایای بیمه تأمین اجتماعی برخوردارند، در حالیکه این افراد بافنده قالی نبوده و فقط مدرک آن را دارند و بایستی بیمه هایشان قطع شود.

وی افزود: این نگاه غلطی است که فقط با دو ساعت اشتغال در روز، بگوییم برای اشخاص ایجاد شغل کرده ایم.

ذبیح اله نیکزاد رئیس فنی و حرفه ای قائمشهر با اشاره به اینکه سازمان فنی و حرفه ای کشوردر دو بخش دولتی و خصوصی در حال آموزش به علاقمندان است، اظهار داشت: در قائمشهر ۱۲۸ آموزشگاه آزاد مجوز اخذ کرده اند که در حال حاضر حدود ۱۰۰ واحد از آنها در حال فعالیت هستند و در بخش دولتی نیز بیش از ۲۰ رشته رایگان در حال ارائه خدمات آموزشی به همشهریان است.

رئیس اداره فنی و حرفه ای قائمشهردر خصوص مشکلات این آموزشگاهها گفت : با برگزاری جلسات فصلی با نمایندگان آموزشگاهها مشکلات مطرح می شود که بر اساس تفاهم نامه ای در بحث مالیاتی در سال ۹۳آنان از پرداخت مالیات معاف شده اند ولی پرداخت عوارض شهرداری و استیجاری بودن مکان بیشتر آموزشگاهها از مشکلات عدیده آنهاست.

وی بیان کرد: سازمان فنی و حرفه ای تدریس رشته های موازی با آموزشگاههای آزاد را حذف کرده و آموزش رشته های خدماتی را هم به آموزشگاههای آزاد واگذار کرده است.

بهرام صفری رئیس انجمن صنفی آموزشگاه های آزاد قائمشهر هدف اصلی از تشکیل این جلسه را ساماندهی این آموزشگاهها با همکاری فرماندار و ادارات معرفی کرد و گفت : انجمن صنفی آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد قائمشهر شامل حدود ۱۲۰ مکان و ۷۰۰ الی ۸۰۰ نفر همکار است که زیرنظر اداره کل فنی و حرفه ای مشغول بکار هستند.

وی تبادل ارتباطی، همفکری و یاری دادن در حوزه های شهری، ساماندهی بخش آموزش دستگاههای دولتی و خصوصی و یکپارچه سازی بخش آموزشی دوره های کوتاه ویژه افراد جویای کار را از دیگر اهداف این هم اندیشی دانست و پیشنهاد کرد تفاهم نامه هایی بین اداراتی همچون نیروی انتظامی، شهرداری، کمیته امداد، بهزیستی، بنیادشهید، خانه و کارگر و آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد جهت آموزش کارکنان، منعقد شود و همچنین جهت برگزاری دوره های کوتاه مدت ویژه اتحادیه ها (جوازکسب) با نظارت اداره فنی و حرفه ای قائمشهر با مجمع امور صنفی تفاهم نامه منعقد شود.

صفری درخواست کرد بازارچه دستاوردهای آموزشگاه آزاد در اسفند ۹۳ در قائمشهر برپا شود.